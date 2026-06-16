Foi por pouco. A tarde desta terça-feira (16), virou filme de terror no km 145 da Rodovia Luiz de Queiroz. Uma caminhonete Chevrolet S10 capotou e espalhou susto entre motoristas que trafegavam pela via.

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No volante, um rapaz de apenas 25 anos viu a morte de perto, quando a caminhonete perdeu o controle e virou. O barulho da lata amassando ecoou na rodovia e parou o coração de quem viu.