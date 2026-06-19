A Prefeitura de Piracicaba iniciou uma série de melhorias estruturais em unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS). Para garantir a continuidade dos serviços durante as obras, os atendimentos foram transferidos temporariamente para novos endereços.
Nesta primeira etapa, serão contempladas as unidades CRAS Novo Horizonte, São José, Piracicamirim e Vila Sônia, além do CREAS II, localizado em Santa Teresinha. O investimento previsto para a execução das melhorias é de aproximadamente R$ 1,4 milhão.
Atendimentos já funcionam em novos endereços
Com o início da preparação dos prédios para as intervenções, parte dos serviços já passou a operar em locais provisórios.
O CRAS Piracicamirim está realizando atendimentos no prédio do Centro Pop, localizado na região da Nova América. Já o CREAS II foi transferido para o mesmo espaço utilizado pelo CREAS III, em Santa Teresinha.
No caso do CRAS São José, os atendimentos estão ocorrendo no Projeto Ladeira/Casa do Hip Hop, na Vila Cristina.
A partir de 22 de junho, o CRAS Novo Horizonte também passará a funcionar temporariamente em outro endereço, na Casa do Amor Fraterno, localizada no próprio bairro.
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Melhorias incluem tecnologia e acessibilidade
As reformas previstas vão além da recuperação física dos imóveis. O pacote de investimentos contempla adequações de acessibilidade, instalação de infraestrutura para internet por fibra óptica, renovação de mobiliário e substituição de equipamentos de informática.
Também estão programados serviços de pintura, manutenção geral dos espaços e instalação de aparelhos de ar-condicionado para proporcionar mais conforto aos usuários e servidores.
Próximas unidades já estão no cronograma
Após a conclusão desta etapa, a Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Família pretende ampliar as melhorias para outras unidades da rede socioassistencial.
O cronograma prevê reformas nos CRAS Mário Dedini, Jardim São Paulo e Vila Sônia. Os locais provisórios para atendimento dessas unidades ainda estão sendo definidos e deverão ser divulgados nas próximas semanas.
Objetivo é modernizar a rede de assistência
Segundo a administração municipal, os prédios estão sendo preparados para receber as intervenções nos próximos dias. Durante todo o período de obras, cartazes informativos permanecerão afixados nas unidades para orientar os usuários sobre os novos endereços de atendimento.
A medida busca modernizar a estrutura dos equipamentos públicos e garantir melhores condições de acolhimento à população atendida pelos serviços socioassistenciais do município.
Em caso de dúvidas, os moradores podem buscar informações diretamente com a Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Família pelo telefone (19) 3417-8800.