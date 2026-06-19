A Prefeitura de Piracicaba iniciou uma série de melhorias estruturais em unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS). Para garantir a continuidade dos serviços durante as obras, os atendimentos foram transferidos temporariamente para novos endereços.

Nesta primeira etapa, serão contempladas as unidades CRAS Novo Horizonte, São José, Piracicamirim e Vila Sônia, além do CREAS II, localizado em Santa Teresinha. O investimento previsto para a execução das melhorias é de aproximadamente R$ 1,4 milhão.

Atendimentos já funcionam em novos endereços

Com o início da preparação dos prédios para as intervenções, parte dos serviços já passou a operar em locais provisórios.