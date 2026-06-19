Uma nova determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) promete impactar milhares de processos de cobrança fiscal em todo o país. A medida estabelece critérios para o encerramento de execuções fiscais antigas e sem andamento, além de impedir a continuidade da cobrança de débitos considerados prescritos.

A regulamentação foi assinada pelo presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, e altera dispositivos da Resolução nº 547/2024, com o objetivo de reduzir o volume de ações acumuladas no Judiciário e tornar mais eficiente a recuperação de créditos públicos.

Processos antigos poderão ser arquivados

Pelas novas regras, ações de cobrança com valores inferiores a R$ 10 mil e que estejam sem movimentação há mais de 15 anos poderão ser extintas. A medida também alcança processos suspensos por mais de seis anos sem avanços efetivos.