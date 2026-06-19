A iniciativa atende pessoas em situação de vulnerabilidade social acompanhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS). O objetivo é promover autonomia financeira, qualificação profissional e ampliar oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

A Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Família iniciou uma nova etapa de capacitação voltada aos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), com foco na inclusão produtiva e na geração de renda. Cerca de 40 participantes começaram a segunda fase da Metodologia das 3 Fases, desenvolvida pelo Sebrae, que prepara futuros integrantes das cooperativas de costura, marcenaria e horta em implantação no município.

Segundo informações da Prefeitura, entre os participantes está uma mulher de 50 anos atendida pelo CRAS Novo Horizonte. Após enfrentar dificuldades financeiras decorrentes do fim de um casamento de três décadas, ela encontrou na capacitação uma oportunidade de recomeço.

Segundo ela, além do aprendizado, os encontros proporcionam convivência social e fortalecimento pessoal. A participante já concluiu um curso de maquiagem e agora se prepara para integrar a cooperativa de costura.

Outro exemplo é o de um homem de 44 anos atendido pelo CREAS. Após sofrer um acidente de motocicleta enquanto trabalhava com entregas, ele passou a enfrentar dificuldades financeiras. Pai solo de uma criança de quatro anos, vê na capacitação uma chance de reconstruir sua trajetória profissional e pretende atuar na cooperativa da horta.