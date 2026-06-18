Contribuintes que já enviaram a declaração do Imposto de Renda 2026 e aguardam o processamento ou a restituição devem redobrar a atenção. Uma nova campanha de golpes identificada por especialistas em segurança digital utiliza falsas notificações sobre supostas pendências na declaração para induzir vítimas a instalar um vírus capaz de roubar dados bancários.

Segundo a empresa de segurança Kaspersky, a fraude se aproveita do período pós-entrega do IR para explorar a preocupação de quem teme cair na malha fina. O prazo para envio da declaração terminou em 29 de maio, e muitos brasileiros seguem acompanhando o status do documento junto à Receita Federal.

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Medo da malha fina é usado como isca