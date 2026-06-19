A Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto, em Piracicaba, recebe neste sábado (20), às 15h30, o lançamento do livro A Lenda de Gargalhada, da escritora, poetisa e advogada Bianca Rosenthal. O evento é promovido no espaço cultural mantido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

A obra apresenta a história de Gargalhada, uma guerreira que vive em uma terra mágica além do horizonte. Com botas douradas, cabelos flamejantes e uma risada poderosa, a personagem enfrenta desafios sem o uso de armas, tendo o riso como principal ferramenta. A narrativa aborda temas como coragem, empatia e o poder transformador da alegria.

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