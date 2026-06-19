A Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto, em Piracicaba, recebe neste sábado (20), às 15h30, o lançamento do livro A Lenda de Gargalhada, da escritora, poetisa e advogada Bianca Rosenthal. O evento é promovido no espaço cultural mantido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.
A obra apresenta a história de Gargalhada, uma guerreira que vive em uma terra mágica além do horizonte. Com botas douradas, cabelos flamejantes e uma risada poderosa, a personagem enfrenta desafios sem o uso de armas, tendo o riso como principal ferramenta. A narrativa aborda temas como coragem, empatia e o poder transformador da alegria.
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Como parte da programação, o público poderá acompanhar uma encenação baseada na fábula, com interpretações de Christina Negro, Marcela Montrazi, Francisco Montrazi, Pablo Montrazi e Alyne Daroz. A direção é de Diego Daroz.
Durante o lançamento, os visitantes também poderão adquirir exemplares da obra.
Autora de diversos livros, Bianca Rosenthal é especialista em Direito do Trabalho e Gestão da Emoção. Além da atuação na área jurídica, participa de coletâneas literárias, colabora com jornais, blogs e colunas, e realiza palestras. Ela integra a Academia Piracicabana de Letras (APL) e o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP).
SERVIÇO
Lançamento do livro A Lenda de Gargalhada, de Bianca Rosenthal.
Quando: sábado, 20 de junho, às 15h30
Onde: Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 333, Centro, Piracicaba