“O fenômeno afeta a questão de temperatura e impacta diversos setores. A saúde, o bem estar e o conforto humano. Os setores da agricultura e da energia elétrica, principalmente na gestão de gerenciamento de recursos hídricos, porque os cultivos agrícolas são dependentes da temperatura, e a depender das suas fases, por exemplo, de floração ou germinação, temperaturas mais elevadas podem impactar ou até abortar alguns desses processos causando prejuízos e também quando se tem temperaturas mais elevadas a evacotranspiração, que é a perda de umidade do solo e das plantas, acontece de forma mais intensa e tomam proporções maiores. Quando se pensa em energia elétrica, mesmo que não se entre na questão de geração de energia, o consumo da mesma é elevado, pois temos períodos e dias muito quentes, tendenciona a ter um gasto maior por parte da população, principalmente com ar condicionado, o que gera uma demanda maior, tornando necessária uma programação desse consumo, do abastecimento por parte da companhia de energia elétrica, com estimativas adequadas, o quanto será possível produzir de energia em larga escada em todo Brasil para atender essas demandas da população.”

No caso das doenças, existem muitas que são agravadas e podem surgir por conta do calor. Existe a questão de ocorrer partos prematuros, exigindo maior cuidado médico e alto grau de risco, demandando mais leitos em hospitais para atender essas crianças que nascem prematuramente. O especialista salienta que como todos estão inseridos na atmosfera, tudo e todos acabam sendo impactados em maior ou menor grau. “A economia também sofre impactos devido a produção que fica mais escassa, transformando a configuração de oferta e demanda, impactando no preço que pagamos dos produtos, racionamento de energia termoelétrica devido ao aumento do consumo e baixa oferta disponível, encarecendo seu preço final.”

O nevoeiro que tem atingido as manhãs deixando elas geladas, tardes quentes e noites frias, tem haver com o fenômeno?