Grávida de 30 semanas, a secretária Pollyanna Costa, de 31 anos, está no grupo com maior adesão à vacinação contra a gripe no município. As gestantes já atingiram 46,33% da meta. Outro grupo que se destaca é o de idosos, com 42,25%.

“Tomei todas as vacinas, inclusive a da bronquiolite com 28 semanas de gestação. Essa proteção é importante”, disse Polyanna, que aguarda a chegada de Maria Tereza.

Neste sábado, 20/6, toda a população a partir dos seis meses de idade tem a oportunidade de contribuir para melhorar estas estatísticas, já que nova ação especial de vacinação será realizada com postos volantes distribuídos em sete locais da cidade, ampliando o acesso à imunização contra o vírus Influenza.