Grávida de 30 semanas, a secretária Pollyanna Costa, de 31 anos, está no grupo com maior adesão à vacinação contra a gripe no município. As gestantes já atingiram 46,33% da meta. Outro grupo que se destaca é o de idosos, com 42,25%.
“Tomei todas as vacinas, inclusive a da bronquiolite com 28 semanas de gestação. Essa proteção é importante”, disse Polyanna, que aguarda a chegada de Maria Tereza.
Neste sábado, 20/6, toda a população a partir dos seis meses de idade tem a oportunidade de contribuir para melhorar estas estatísticas, já que nova ação especial de vacinação será realizada com postos volantes distribuídos em sete locais da cidade, ampliando o acesso à imunização contra o vírus Influenza.
A vacinação será realizada das 8h às 16h no Coop (avenida Professor Alberto Vollet Sachs, 2.030), De Casa Supermercados (rua Corcovado, 70), Pão de Açúcar Cidade Alta (rua Visconde do Rio Branco, 583), Assaí Nova América (avenida Antônio Fazanaro, s/nº), Jaú Serve São Dimas (rua Capitão Emídio, 537) e Supermercado Pague Menos Vila Rezende (avenida Dona Francisca, 333).
Outro local de vacinação é um posto instalado no Shopping Piracicaba, que neste sábado vai funcionar das 14h às 20h, facilitando o acesso da população que frequenta o local aos finais de semana.
A ampliação dos pontos de vacinação busca aumentar a cobertura vacinal e reduzir a circulação do vírus Influenza, especialmente neste período de maior incidência de doenças respiratórias.
Dados da Vigilância Epidemiológica mostram que, até o dia 17/06, foram aplicadas 73.245 doses da vacina contra a gripe em Piracicaba. Entre os grupos prioritários — gestantes, idosos e crianças menores de seis anos — foram aplicadas 42.712 doses, o que representa cobertura vacinal de 39,41%.
A Vigilância Epidemiológica reforça que os grupos prioritários, como gestantes, puérperas, idosos, crianças menores de seis anos e pessoas com comorbidades ou condições clínicas especiais, devem se vacinar o quanto antes, já que apresentam maior risco de desenvolver formas graves da doença.
Além da proteção individual, a vacinação contribui para reduzir a transmissão do vírus e diminuir a pressão sobre os serviços de saúde.
A vacina continua disponível também nas unidades básicas de saúde do município, com exceção da UBS Paulista. De segunda a sexta-feira, as salas de vacina funcionam das 8h às 15h. A UBS Centro, localizada na avenida França, 277, oferece ainda horário estendido para vacinação, das 17h às 20h. Para receber a vacina, é necessário apresentar documento com foto e cartão SUS.
PREVENÇÃO – Além da vacinação, medidas como higienização frequente das mãos, manutenção dos ambientes ventilados, hidratação adequada, alimentação saudável e limpeza regular dos ambientes ajudam na prevenção das doenças respiratórias.
Confira os postos volantes da vacinação contra a gripe
Data: sábado, 20/06
Das 8h às 16h:
– Coop – avenida Professor Alberto Vollet Sachs, 2030
– De Casa Supermercados – rua Corcovado, 70
– Pão de Açúcar Cidade Alta – rua Visconde do Rio Branco, 583
– Assaí Nova América – avenida Antônio Fazanaro, s/nº
– Jaú Serve São Dimas – rua Capitão Emídio, 537
– Pague Menos Vila Rezende – avenida Dona Francisca, 333
Das 14h às 20h:
Shopping Piracicaba