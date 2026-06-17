Nesta quarta-feira, 17 de junho, a equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba (JP1) percorreu as dependências da Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto para averiguar denúncias sobre o estado de conservação do prédio.

Durante a visita, os repórteres puderam constatar a existência de áreas deterioradas, que motivaram queixas recentes sobre riscos sanitários e perigo de incêndio na estrutura localizada no Centro da cidade.

O cenário preocupa frequentadores, uma vez que o espaço é um pilar cultural da região, abrigando setores fundamentais como a Biblioteca Infantil Thales Castanho de Andrade, coleções de jornais históricos e um acervo em braille para inclusão social.