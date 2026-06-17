17 de junho de 2026
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Biblioteca preocupa, mas responsáveis relatam melhorias a caminho

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Alyson Rodrigues/JP1
Durante a visita, os repórteres puderam constatar a existência de áreas deterioradas, que motivaram queixas recentes sobre riscos sanitários e perigo de incêndio.
Durante a visita, os repórteres puderam constatar a existência de áreas deterioradas, que motivaram queixas recentes sobre riscos sanitários e perigo de incêndio.

Nesta quarta-feira, 17 de junho, a equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba (JP1) percorreu as dependências da Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto para averiguar denúncias sobre o estado de conservação do prédio.

Durante a visita, os repórteres puderam constatar a existência de áreas deterioradas, que motivaram queixas recentes sobre riscos sanitários e perigo de incêndio na estrutura localizada no Centro da cidade.

O cenário preocupa frequentadores, uma vez que o espaço é um pilar cultural da região, abrigando setores fundamentais como a Biblioteca Infantil Thales Castanho de Andrade, coleções de jornais históricos e um acervo em braille para inclusão social.

Apesar dos problemas estruturais visíveis, a biblioteca mantém uma operação robusta e de extrema relevância para a comunidade. Atualmente, o local administra um acervo superior a 110 mil obras e recebe uma média mensal de 2 mil novos volumes via doações, como a recente carga de livros e mobiliário cedida pela Faculdade Anhanguera.

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O secretário de Cultura, Carlos Beltrame, ressalta que há um trabalho contínuo de triagem para garantir que apenas materiais em bom estado e relevantes sejam incorporados à coleção, enquanto itens inservíveis são destinados à reciclagem.

Para enfrentar o desgaste físico do edifício, as secretarias municipais de Cultura e de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos realizaram, recentemente, uma vistoria técnica detalhada. Essa avaliação teve como objetivo levantar todas as intervenções necessárias para garantir a preservação do espaço e a segurança do atendimento ao público.

O diagnóstico resultante servirá de base para a elaboração de um projeto de reforma abrangente, que visa revitalizar desde as áreas de consulta técnica até a brinquedoteca, ampliada recentemente por doações da comunidade.

Ao final da visita, a equipe do JP1 conversou com profissionais técnicos e responsáveis pela manutenção da área. Embora uma das fontes tenha preferido o anonimato, foi confirmado que o processo para as melhorias estruturais já está em andamento e que as manutenções têm prazo definido para acontecer, aguardando apenas o início oficial das obras de reforma.

A expectativa da administração municipal é que, com o novo projeto, a Biblioteca Ricardo Ferraz de Arruda Pinto possa continuar sua missão de oferecer livros didáticos, literatura e títulos de vestibular com a segurança e o conforto que a população de Piracicaba merece
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