Uma nova pesquisa eleitoral aponta crescimento da vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma eventual disputa de segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro. O levantamento CNT/MDA, divulgado nesta terça-feira (16), mostra que a diferença entre os dois aumentou significativamente em relação ao cenário registrado há dois meses.

De acordo com os números, Lula aparece com 49,3% das intenções de voto em um confronto direto, enquanto Flávio registra 36,8%. Na pesquisa anterior, realizada em abril, a distância era consideravelmente menor.

Cenário de primeiro turno mantém liderança de Lula

Na simulação para o primeiro turno das eleições presidenciais, Lula segue na liderança com 41,8% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro ocupa a segunda posição, alcançando 28,2%.