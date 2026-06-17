O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a elevar o tom contra o Irã ao afirmar que poderá retomar ataques militares caso o país descumpra os termos do acordo negociado para encerrar a recente crise no Oriente Médio.

A declaração foi feita nesta quarta-feira (17), durante compromissos em Evian, na França, apenas dois dias antes da cerimônia oficial de assinatura do entendimento entre Washington e Teerã, marcada para ocorrer na Suíça. O acordo vem sendo tratado por líderes internacionais como uma oportunidade para reduzir tensões e impedir o avanço do programa nuclear iraniano.

Trump endurece discurso sobre o Irã

Durante encontro com o presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, Trump afirmou que o entendimento firmado ainda é um protocolo e advertiu que os Estados Unidos poderão voltar a realizar ataques caso o governo iraniano não cumpra os compromissos assumidos.