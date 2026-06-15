O motociclista que morreu em um acidente na SP 304, em Piracicaba, na manhã desta segunda-feira (15), foi identificado como Leonardo Geraldy Paulino Ferreira. Conhecido por sua atuação profissional e participação em causas sociais no município, ele trabalhava como técnico de enfermagem no Hospital Regional de Piracicaba (HRP-Unicamp).
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Após a confirmação da morte, o HRP-Unicamp divulgou uma nota de pesar lamentando a perda do colaborador e manifestando solidariedade aos familiares e amigos. A instituição destacou o comprometimento e o carinho de Leonardo durante sua trajetória profissional.
Além da atuação na área da saúde, Leonardo também teve participação em ações ligadas aos direitos civis. Ele era conselheiro titular do segmento Gay no Conselho Municipal LGBT de Piracicaba e colaborava com discussões relacionadas às políticas de direitos humanos no município. Também desenvolveu pesquisas voltadas à humanização do atendimento em unidades de terapia intensiva.
O acidente aconteceu no km 171 da SP 304, no sentido capital, em um trecho que passa por obras para a construção de dois viadutos. Informações levantadas no local indicam que o motociclista seguia ao lado direito de um caminhão quando teria atingido o guard-rail, perdido o equilíbrio e caído sob as rodas do veículo.
Com o impacto, houve vazamento de combustível da motocicleta e as chamas se espalharam. O Corpo de Bombeiros confirmou a morte da vítima no local. A suspeita inicial é que Leonardo tenha morrido antes de ser atingido pelo fogo. O motorista do caminhão recusou atendimento médico. Até a última atualização, informações sobre velório e sepultamento não haviam sido divulgadas.