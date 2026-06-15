Após a confirmação da morte, o HRP-Unicamp divulgou uma nota de pesar lamentando a perda do colaborador e manifestando solidariedade aos familiares e amigos. A instituição destacou o comprometimento e o carinho de Leonardo durante sua trajetória profissional.

O motociclista que morreu em um acidente na SP 304, em Piracicaba, na manhã desta segunda-feira (15), foi identificado como Leonardo Geraldy Paulino Ferreira. Conhecido por sua atuação profissional e participação em causas sociais no município, ele trabalhava como técnico de enfermagem no Hospital Regional de Piracicaba (HRP-Unicamp).

Além da atuação na área da saúde, Leonardo também teve participação em ações ligadas aos direitos civis. Ele era conselheiro titular do segmento Gay no Conselho Municipal LGBT de Piracicaba e colaborava com discussões relacionadas às políticas de direitos humanos no município. Também desenvolveu pesquisas voltadas à humanização do atendimento em unidades de terapia intensiva.

O acidente aconteceu no km 171 da SP 304, no sentido capital, em um trecho que passa por obras para a construção de dois viadutos. Informações levantadas no local indicam que o motociclista seguia ao lado direito de um caminhão quando teria atingido o guard-rail, perdido o equilíbrio e caído sob as rodas do veículo.

Com o impacto, houve vazamento de combustível da motocicleta e as chamas se espalharam. O Corpo de Bombeiros confirmou a morte da vítima no local. A suspeita inicial é que Leonardo tenha morrido antes de ser atingido pelo fogo. O motorista do caminhão recusou atendimento médico. Até a última atualização, informações sobre velório e sepultamento não haviam sido divulgadas.