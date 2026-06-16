16 de junho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
MORTE NO CENTRO

VÍDEO: Motociclista morre esmagado por ônibus em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Uma manhã comum terminou em uma cena devastadora neata terça-feira (16) no centro de Piracicaba. Um motociclista perdeu a vida em um grave acidente registrado no cruzamento das ruas 15 de Novembro e Boa Morte, ao lado da Praça José Bonifácio.

Segundo informações apuradas no local, a vítima seguia para o trabalho em uma Honda CG preta quando tentou ultrapassar um ônibus do transporte coletivo pelo lado esquerdo. Durante a manobra, acabou entrando no ponto cego do veículo e foi atingida.

Com o impacto, o motociclista caiu e parou sob uma das rodas do coletivo. A cena chocou comerciantes, pedestres e motoristas que passavam pelo centro da cidade.

Equipes do SAMU, incluindo a unidade de suporte avançado, chegaram rapidamente e tentaram prestar socorro, mas infelizmente o médico apenas pôde confirmar a morte ainda no local.

A área foi isolada pela Polícia Militar para o trabalho da perícia. As causas do acidente serão investigadas. Até o fechamento desta reportagem, a identidade da vítima não havia sido divulgada.

O trânsito ficou parcialmente interditado e a tragédia comoveu quem acompanhou os trabalhos de resgate.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Jornal de Piracicaba - Oficial (@jpjornal)

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários