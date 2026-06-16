Uma manhã comum terminou em uma cena devastadora neata terça-feira (16) no centro de Piracicaba. Um motociclista perdeu a vida em um grave acidente registrado no cruzamento das ruas 15 de Novembro e Boa Morte, ao lado da Praça José Bonifácio.

Segundo informações apuradas no local, a vítima seguia para o trabalho em uma Honda CG preta quando tentou ultrapassar um ônibus do transporte coletivo pelo lado esquerdo. Durante a manobra, acabou entrando no ponto cego do veículo e foi atingida.

Com o impacto, o motociclista caiu e parou sob uma das rodas do coletivo. A cena chocou comerciantes, pedestres e motoristas que passavam pelo centro da cidade.