Uma manhã comum terminou em uma cena devastadora neata terça-feira (16) no centro de Piracicaba. Um motociclista perdeu a vida em um grave acidente registrado no cruzamento das ruas 15 de Novembro e Boa Morte, ao lado da Praça José Bonifácio.
Segundo informações apuradas no local, a vítima seguia para o trabalho em uma Honda CG preta quando tentou ultrapassar um ônibus do transporte coletivo pelo lado esquerdo. Durante a manobra, acabou entrando no ponto cego do veículo e foi atingida.
Com o impacto, o motociclista caiu e parou sob uma das rodas do coletivo. A cena chocou comerciantes, pedestres e motoristas que passavam pelo centro da cidade.
Equipes do SAMU, incluindo a unidade de suporte avançado, chegaram rapidamente e tentaram prestar socorro, mas infelizmente o médico apenas pôde confirmar a morte ainda no local.
A área foi isolada pela Polícia Militar para o trabalho da perícia. As causas do acidente serão investigadas. Até o fechamento desta reportagem, a identidade da vítima não havia sido divulgada.
O trânsito ficou parcialmente interditado e a tragédia comoveu quem acompanhou os trabalhos de resgate.
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