A Raízen informou que ampliou a adesão de credores ao seu plano de recuperação extrajudicial, elevando o apoio de 75,45% para 80,15% dos créditos incluídos na reestruturação. A companhia, uma das maiores produtoras de açúcar e etanol do país e distribuidora de combustíveis, busca reorganizar uma dívida de R$ 64,7 bilhões e restabelecer sua capacidade financeira para os próximos anos.

Segundo a empresa, o aumento da adesão reforça a confiança dos credores na proposta de reestruturação, considerada fundamental para enfrentar as necessidades de liquidez de curto e médio prazo e construir uma estrutura de capital mais sustentável.

A situação atual marca um dos momentos mais desafiadores da trajetória da companhia. Criada em 2011 a partir de uma parceria entre a Cosan e a Shell, a Raízen se consolidou como uma gigante do setor sucroenergético, mas passou a enfrentar dificuldades após um ciclo de expansão acelerada e investimentos bilionários em novas tecnologias de produção de energia renovável.