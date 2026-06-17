A Farmácia de Alto Custo reforçou sua estrutura com a instalação de uma nova câmara fria, equipamento que amplia a capacidade de armazenamento e garante maior segurança na conservação de medicamentos sensíveis à temperatura. A unidade atende cerca de 12 mil pacientes por mês.

A nova estrutura mantém os medicamentos em temperatura controlada entre 2°C e 8°C, condição essencial para preservar a eficácia de produtos termolábeis, como insulinas e medicamentos biológicos. Esses itens podem perder suas propriedades quando expostos ao calor ou armazenados de forma inadequada.

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Câmara fria garante conservação adequada dos medicamentos