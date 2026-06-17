A Farmácia de Alto Custo reforçou sua estrutura com a instalação de uma nova câmara fria, equipamento que amplia a capacidade de armazenamento e garante maior segurança na conservação de medicamentos sensíveis à temperatura. A unidade atende cerca de 12 mil pacientes por mês.
A nova estrutura mantém os medicamentos em temperatura controlada entre 2°C e 8°C, condição essencial para preservar a eficácia de produtos termolábeis, como insulinas e medicamentos biológicos. Esses itens podem perder suas propriedades quando expostos ao calor ou armazenados de forma inadequada.
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Câmara fria garante conservação adequada dos medicamentos
Diferentemente das geladeiras convencionais, a câmara fria possui controle eletrônico de temperatura e sistema de ventilação interna forçada, o que assegura a circulação uniforme do ar e estabilidade térmica contínua.
Além de preservar a qualidade dos medicamentos, o equipamento permite ampliar os estoques e reduzir riscos de perdas, atendendo às exigências estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Gerador reforça segurança no armazenamento
Para evitar prejuízos em caso de interrupção no fornecimento de energia elétrica, a unidade também conta com um gerador próprio, garantindo o funcionamento ininterrupto da câmara fria.
A medida aumenta a segurança no armazenamento de medicamentos de alto custo e assegura a continuidade do atendimento aos pacientes.
Estrutura oferece mais conforto e acessibilidade
A Farmácia de Alto Custo passou a funcionar em um novo prédio, cedido pela presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama, Valkíria Callovi. A mudança teve como objetivo melhorar as condições de atendimento, acessibilidade e conforto aos usuários.
Segundo o secretário municipal de Saúde, Gustavo Aguiar, a nova câmara fria representa um avanço importante para o serviço.
“Estamos trabalhando para oferecer uma estrutura cada vez melhor aos usuários da Farmácia de Alto Custo. A nova câmara fria garante a conservação adequada dos medicamentos, reduz riscos de perdas e amplia nossa capacidade de atendimento”, afirmou.
Unidade atende pacientes com doenças crônicas e raras
A Farmácia de Alto Custo fornece medicamentos destinados ao tratamento de doenças graves, crônicas e raras. Entre os medicamentos disponibilizados estão aqueles utilizados no tratamento de artrite reumatoide, esclerose múltipla, doença de Crohn, asma, DPOC, Parkinson, epilepsia, diabetes tipo 1 e esquizofrenia.
Os remédios são fornecidos pelo Governo do Estado de São Paulo e pelo Ministério da Saúde, conforme os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT).
Para receber os medicamentos, os pacientes precisam apresentar prescrição médica, exames, laudos e demais documentos exigidos pelos protocolos de atendimento.
A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.