O Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba, em parceria com a EPTV Campinas, segue com a Campanha do Agasalho 2026 até o dia 31 de julho. A iniciativa tem como objetivo arrecadar peças de inverno em bom estado de conservação para atender adultos e crianças em situação de vulnerabilidade social no município.

Com o tema “Aumente a temperatura do bem. Doe!”, a campanha recebe roupas, cobertores, mantas, luvas, toucas, meias, cachecóis, calçados e também roupas para pets. Após a arrecadação, os itens serão triados e encaminhados às entidades assistenciais da cidade.

VEJA MAIS