O Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba, em parceria com a EPTV Campinas, segue com a Campanha do Agasalho 2026 até o dia 31 de julho. A iniciativa tem como objetivo arrecadar peças de inverno em bom estado de conservação para atender adultos e crianças em situação de vulnerabilidade social no município.
Com o tema “Aumente a temperatura do bem. Doe!”, a campanha recebe roupas, cobertores, mantas, luvas, toucas, meias, cachecóis, calçados e também roupas para pets. Após a arrecadação, os itens serão triados e encaminhados às entidades assistenciais da cidade.
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Os interessados em colaborar podem entregar as doações em diversos pontos espalhados por Piracicaba, incluindo o Fundo Social de Solidariedade, Prefeitura, Câmara Municipal, Estação da Paulista, Teatro Municipal Dr. Losso Netto, unidades do Semae, supermercados, lojas, instituições de ensino e centros comerciais.
A relação completa das cidades participantes e mais informações sobre a campanha podem ser consultadas no site oficial da campanha, clicando aqui.
A expectativa é ampliar o número de doações e ajudar famílias a enfrentar o período de frio com mais conforto e proteção.
Pontos fixos da campanha em Piracicaba
Fundo Social de Solidariedade
Av. Dr. Paulo de Moraes, 2.073
Prefeitura de Piracicaba
Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233
Câmara Municipal
Rua Alferes José Caetano, 834
Estação da Paulista
Av. Dr. Paulo de Moares, 1580
Teatro Municipal Dr. Losso Netto (Durante a entrada dos espetáculos)
Rua Gomes Carneiro, 1212
Semae – Polo Santa Teresinha
Rua Nagibe Ismael, 104
DDM – Delegacia de Defesa da Mulher de Piracicaba
Rua Alferes José Caetano, 1018
Bazar Modelo
Rua Bolívia, 27
Coop Supermercado
Av. Prof. Alberto Vollet Sachs, 2.030
Supermercado Monteiro
Alameda João Batista Camargo Mendes, 72
Loja Vilarejo Homem
Av. Manoel Conceição, 126
Loja Vilarejo Mulher
Av. Manoel Conceição, 132
Duo Imóveis
Av. Brasil, 991
Uniodonto
Rua. Alferes José Caetano, 1339
APAS Piracicaba– Associação Policial de Assistência à Saude
Av. Dr. João Conceição, 444
Faculdade Anhanguera
Rua Santa Catarina, 1.005
Instituto Pecege
Rua Cezira Giovanoni Moretti, 580
EE Prof. Catharina Casale Padovani
Rua Virgílio da Silva Fagundes, 1054
EE Alcides Guidetti Zagatto
Rua Oswaldo Ferraz de Campos, 07
Shopping Piracicaba – (Caixas de arrecadação em frente às lojas Ikesaki, Riachuelo, Hering e Jump Mania).
Av. Limeira, 722
Miguel Imóveis
Av. Independência, 190
Nutricesta
Av. Armando de Salles Oliveira, 2245