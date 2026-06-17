As compras internacionais de até US$ 50 voltarão a ter incidência de tributo federal a partir de 2027 com a entrada em vigor da CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), um dos impostos criados pela reforma tributária.

Atualmente, esse tipo de remessa não paga PIS e Cofins. Com a mudança, a CBS passará a ser aplicada também sobre produtos importados, seguindo a mesma lógica tributária adotada para fabricantes e comerciantes nacionais.

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