A prisão de Amanda Maria Souza de Oliveira, de 38 anos, em Joinville (SC), continua revelando novos desdobramentos. Após ser acusada de se passar por uma menina de 12 anos durante mais de um ano para conquistar a confiança de uma família, a mulher agora é apontada como possível autora de episódios semelhantes registrados no Paraná e em outros estados brasileiros.

As investigações ganharam novo impulso depois que supostas vítimas reconheceram Amanda em reportagens divulgadas após sua prisão. A Polícia Civil do Paraná decidiu reabrir apurações e convocar testemunhas para procedimentos de reconhecimento.

Histórias de doenças, abusos e falsas identidades

Segundo relatos reunidos pelas autoridades, Amanda costumava criar narrativas dramáticas para sensibilizar as pessoas. Em diferentes ocasiões, teria afirmado ser uma adolescente vítima de abusos, filha de um homem envolvido com exploração sexual, além de alegar doenças graves, como leucemia em estágio terminal.