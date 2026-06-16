A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou uma nova flexibilização nas restrições impostas a produtos da Ypê fabricados na unidade de Amparo (SP). A partir da decisão divulgada nesta segunda-feira (15), detergentes líquidos e desinfetantes produzidos desde 1º de março voltam a ser comercializados, enquanto parte dos lava-roupas líquidos segue proibida.
A medida ocorre após a apresentação de laudos laboratoriais pela fabricante e a realização de inspeções conduzidas por órgãos de vigilância sanitária. Apesar do avanço, a agência mantém a suspensão de alguns produtos fabricados antes das datas consideradas seguras.
O que foi liberado pela Anvisa?
Com a atualização da resolução, passam a ser autorizados para venda e uso:
Detergentes líquidos e desinfetantes de lotes com final 1 produzidos a partir de 1º de março;
Lava-roupas líquidos de lotes com final 1 fabricados a partir de 1º de abril;
Todos os produtos da marca que não pertencem ao lote com final 1;
Lava-roupas em pó, tira-manchas e lava-louças em pó, que nunca foram incluídos nas restrições por não fazerem parte da categoria de produtos líquidos.
Segundo a Ypê, também foram encaminhados à Anvisa os resultados de análises referentes aos produtos fabricados em janeiro e fevereiro, que ainda aguardam avaliação do órgão regulador.
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Produtos que continuam suspensos
A restrição permanece válida para detergentes e desinfetantes líquidos produzidos até 28 de fevereiro e para lava-roupas líquidos fabricados antes de 1º de abril, desde que pertençam aos lotes com final 1.
Entre os itens que seguem proibidos estão diferentes versões de lava-louças da marca Ypê, desinfetantes Bak Ypê, produtos da linha Atol e diversas versões dos lava-roupas Tixan Ypê e Ypê Premium.
Entenda o motivo da suspensão
O caso teve início após inspeções realizadas pela Anvisa identificarem problemas estruturais e operacionais na fábrica da empresa. Durante as análises, foram encontrados lotes contaminados pela bactéria Pseudomonas aeruginosa, micro-organismo que pode causar infecções, especialmente em pessoas com a saúde mais vulnerável.
Desde então, a fabricante vem implementando um plano de adequação na unidade industrial e submetendo novos lotes a testes laboratoriais para comprovar a segurança dos produtos.
Como saber se o produto está na lista?
Os consumidores devem conferir a embalagem e verificar:
O número do lote, normalmente identificado pela letra "L";
A data de fabricação do produto.
Se o lote terminar em 1 e tiver sido produzido antes de 1º de março (detergentes e desinfetantes) ou antes de 1º de abril (lava-roupas líquidos), o produto continua sujeito à determinação da Anvisa e não deve ser utilizado.
Consumidores podem solicitar reembolso
A Ypê orienta os consumidores que possuem produtos ainda suspensos a entrarem em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) para solicitar troca ou reembolso.
O atendimento é realizado pelo telefone 0800-1300544, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, além do portal oficial da empresa. Segundo a fabricante, não é obrigatória a apresentação da nota fiscal para solicitar o ressarcimento.
A recomendação da Anvisa é que os produtos afetados sejam armazenados em local seguro até que a empresa forneça orientações sobre recolhimento ou destinação adequada.