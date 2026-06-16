A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou uma nova flexibilização nas restrições impostas a produtos da Ypê fabricados na unidade de Amparo (SP). A partir da decisão divulgada nesta segunda-feira (15), detergentes líquidos e desinfetantes produzidos desde 1º de março voltam a ser comercializados, enquanto parte dos lava-roupas líquidos segue proibida.

A medida ocorre após a apresentação de laudos laboratoriais pela fabricante e a realização de inspeções conduzidas por órgãos de vigilância sanitária. Apesar do avanço, a agência mantém a suspensão de alguns produtos fabricados antes das datas consideradas seguras.

O que foi liberado pela Anvisa?

Com a atualização da resolução, passam a ser autorizados para venda e uso: