A morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, durante uma prática de rope jump no interior de São Paulo trouxe novamente à discussão os riscos dos esportes radicais de altura. O caso ganhou ainda mais repercussão por um detalhe que chama atenção: o próprio criador da modalidade, o norte-americano Dan Osman, perdeu a vida após uma falha ocorrida durante um salto em 1998.
Reconhecido mundialmente entre praticantes de esportes de aventura, Osman foi responsável por popularizar o rope jump, modalidade que utiliza cordas de baixa elasticidade para proporcionar uma queda livre seguida por um movimento pendular de grande amplitude. A tragédia envolvendo seu nome permanece como um dos episódios mais marcantes da história do esporte.
Como surgiu o rope jump?
Antes de criar a modalidade, Dan Osman construiu fama como escalador e praticante de free solo, técnica em que o atleta escala paredões sem equipamentos de proteção. Com o passar dos anos, ele passou a se interessar não apenas pelas escaladas, mas também pela sensação proporcionada pelas quedas controladas durante os treinamentos.
A partir dessa experiência, começou a desenvolver sistemas de ancoragem cada vez mais sofisticados, utilizando cordas dinâmicas capazes de suportar impactos extremos. Dessa pesquisa nasceu o rope jump, prática frequentemente comparada ao bungee jump, mas que apresenta diferenças importantes.
Enquanto o bungee jump utiliza cordas elásticas que fazem o praticante subir e descer repetidamente, o rope jump promove uma grande trajetória pendular após a queda, criando uma experiência considerada ainda mais intensa por muitos adeptos.
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Escalador virou referência mundial
Nascido em 1963, Dan Osman ganhou notoriedade nos Estados Unidos por suas escaladas de alta dificuldade em formações rochosas da Califórnia. Entre seus feitos mais conhecidos estão as rápidas ascensões nas rotas Atlantis, em Yosemite, e Bear's Reach, em Lover's Leap.
Suas performances impressionaram a comunidade de esportes radicais e ajudaram a transformá-lo em uma referência internacional. Ao longo dos anos, ele ampliou seus sistemas de salto e passou a realizar quedas de centenas de metros, algumas ultrapassando os 300 metros de altura.
A tragédia que marcou a história do esporte
Em novembro de 1998, Osman se preparava para executar o que seria o maior salto de sua carreira. Durante semanas, realizou testes e ajustes em uma complexa estrutura instalada na região de Yosemite.
No entanto, durante a tentativa final, algo saiu errado. Investigações posteriores apontaram que alterações feitas no sistema e mudanças no ângulo do salto podem ter provocado o cruzamento de cordas durante a queda. O atrito gerado entre elas teria causado o rompimento da linha principal de sustentação.
Sem a proteção adequada, Dan Osman despencou até o solo e morreu no local, aos 35 anos.
Caso reacende debate sobre segurança
O acidente envolvendo Maria Eduarda e a lembrança da morte do criador do rope jump reacenderam discussões sobre protocolos de segurança, qualificação de operadores e fiscalização das atividades de aventura.
Especialistas destacam que, embora a modalidade possa ser praticada com segurança quando segue critérios técnicos rigorosos, qualquer falha na montagem dos equipamentos ou nos procedimentos pode resultar em consequências fatais.
A tragédia recente reforçou o alerta para a necessidade de fiscalização adequada e cumprimento rigoroso das normas em atividades consideradas de alto risco.