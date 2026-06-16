A morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, durante uma prática de rope jump no interior de São Paulo trouxe novamente à discussão os riscos dos esportes radicais de altura. O caso ganhou ainda mais repercussão por um detalhe que chama atenção: o próprio criador da modalidade, o norte-americano Dan Osman, perdeu a vida após uma falha ocorrida durante um salto em 1998.

Reconhecido mundialmente entre praticantes de esportes de aventura, Osman foi responsável por popularizar o rope jump, modalidade que utiliza cordas de baixa elasticidade para proporcionar uma queda livre seguida por um movimento pendular de grande amplitude. A tragédia envolvendo seu nome permanece como um dos episódios mais marcantes da história do esporte.

Como surgiu o rope jump?

Antes de criar a modalidade, Dan Osman construiu fama como escalador e praticante de free solo, técnica em que o atleta escala paredões sem equipamentos de proteção. Com o passar dos anos, ele passou a se interessar não apenas pelas escaladas, mas também pela sensação proporcionada pelas quedas controladas durante os treinamentos.