A morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, durante um salto de rope jump na chamada Ponte do Esqueleto, em Limeira (SP), trouxe à tona um detalhe que amplia a discussão sobre responsabilidades no caso: o local já havia sido alvo de um pedido formal para restrição de acesso antes da tragédia.

A informação foi confirmada pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU), órgão vinculado ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que afirmou ter solicitado, ainda em 2024, medidas para impedir a circulação de pessoas na estrutura após outro acidente fatal registrado na região.

Pedido de bloqueio antecedeu tragédia

De acordo com a SPU, a Ponte do Esqueleto, localizada entre Limeira e Cordeirópolis, é uma antiga estrutura ferroviária inacabada e desativada há anos. Mesmo sem funcionamento, o local se transformou em ponto informal para esportes radicais e turismo de aventura.