A Prefeitura de Piracicaba intensificou os trabalhos de manutenção e revitalização em dois dos principais espaços de lazer do bairro Morumbi: a Academia de Ginástica – Parque Regional de Lazer do Piracicamirim Maria Isabel Bueno da Cunha Daroz (Mara) e o Parque de Lazer Piracicamirim Walter Bressan. As melhorias buscam ampliar a segurança, o conforto e a qualidade da infraestrutura oferecida aos frequentadores.

Obras seguem mesmo com período de chuvas

Apesar das condições climáticas, as equipes continuam atuando nos dois parques localizados na Avenida Professor Alberto Vollet Sachs. Entre os serviços em andamento estão a troca de fechaduras dos sanitários, manutenção dos gradis e pintura de áreas internas, incluindo o hall de acesso aos banheiros e à cozinha do Parque Walter Bressan.

No mesmo espaço, também foram substituídas portas dos banheiros e da cozinha, reforçando a estrutura utilizada diariamente pelos visitantes.