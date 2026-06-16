A Prefeitura de Piracicaba intensificou os trabalhos de manutenção e revitalização em dois dos principais espaços de lazer do bairro Morumbi: a Academia de Ginástica – Parque Regional de Lazer do Piracicamirim Maria Isabel Bueno da Cunha Daroz (Mara) e o Parque de Lazer Piracicamirim Walter Bressan. As melhorias buscam ampliar a segurança, o conforto e a qualidade da infraestrutura oferecida aos frequentadores.
Obras seguem mesmo com período de chuvas
Apesar das condições climáticas, as equipes continuam atuando nos dois parques localizados na Avenida Professor Alberto Vollet Sachs. Entre os serviços em andamento estão a troca de fechaduras dos sanitários, manutenção dos gradis e pintura de áreas internas, incluindo o hall de acesso aos banheiros e à cozinha do Parque Walter Bressan.
No mesmo espaço, também foram substituídas portas dos banheiros e da cozinha, reforçando a estrutura utilizada diariamente pelos visitantes.
VEJA MAIS:
- VÍDEO: Motociclista morre esmagado por ônibus em Piracicaba
- Apoio de credores ao plano da Raízen sobe para 80,15%
- Quem era o motociclista que morreu na SP 304 em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Brinquedos e equipamentos recebem manutenção
Os playgrounds dos parques passaram por revisão completa, com lubrificação dos equipamentos e nova pintura. Algumas estruturas já tiveram os trabalhos concluídos, como o brinquedo de escalada e o túnel de concreto.
As ações visam garantir mais segurança para as crianças e preservar os equipamentos de lazer, ampliando a durabilidade das estruturas instaladas nos locais.
Quadras, academia e áreas de convivência renovadas
No Parque Mara, as intervenções alcançaram ainda as áreas esportivas. As quadras poliesportivas receberam manutenção no gradil, enquanto o campo de futebol teve reposição de areia.
Os aparelhos da academia ao ar livre também passaram por revisão técnica e lubrificação. Além disso, bancos de madeira, estruturas de concreto e mesas destinadas a jogos receberam nova pintura, melhorando a aparência e a conservação do ambiente.
Parques seguem abertos durante os serviços
Mesmo com as obras em execução, os dois espaços continuam funcionando normalmente para a população. A administração municipal orienta apenas que os usuários respeitem as áreas isoladas para garantir a segurança durante a realização das melhorias.
Zeladoria reforça conservação dos espaços
Paralelamente às obras de revitalização, seguem os serviços de limpeza, conservação e manutenção das áreas internas e externas dos parques. As ações fazem parte do cronograma da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos e devem prosseguir até o fim deste mês.
Com os investimentos, a Prefeitura busca oferecer espaços públicos mais seguros, organizados e preparados para receber moradores e famílias que utilizam os parques para lazer, prática esportiva e convivência.