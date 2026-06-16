O atacante Neymar será pai pela quinta vez. O anúncio foi feito pela influenciadora Bruna Biancardi em um vídeo publicado nas redes sociais, no qual o casal também revelou o sexo do bebê: mais uma menina.

Durante a celebração, realizada com a presença de familiares e amigos, Neymar brincou com o fato de aumentar a família feminina. “Vou montar uma banda. A partir de hoje, vai ser Spice Girls”, disse o jogador.

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Revelação do sexo do bebê