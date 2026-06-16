O atacante Neymar será pai pela quinta vez. O anúncio foi feito pela influenciadora Bruna Biancardi em um vídeo publicado nas redes sociais, no qual o casal também revelou o sexo do bebê: mais uma menina.
Durante a celebração, realizada com a presença de familiares e amigos, Neymar brincou com o fato de aumentar a família feminina. “Vou montar uma banda. A partir de hoje, vai ser Spice Girls”, disse o jogador.
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Revelação do sexo do bebê
No vídeo divulgado pelo casal, Neymar, Bruna Biancardi e as filhas Mavie e Mel participaram de uma dinâmica para revelar o sexo da criança. Com os olhos vendados, eles utilizaram tinta rosa, confirmando que a família ganhará mais uma menina.
O bebê será o quinto filho do camisa 10 da Seleção Brasileira.
Filhos de Neymar
Além da criança que está a caminho, Neymar é pai de quatro filhos:
• Davi Lucca, fruto do relacionamento com Carol Dantas;
• Mavie, filha de Bruna Biancardi;
• Mel, também filha de Bruna Biancardi;
• Helena, fruto do relacionamento com Amanda Kimberlly.
Em julho do ano passado, o jogador celebrou o nascimento de Mel, sua quarta filha.
Neymar segue recuperação durante a Copa
Enquanto comemora a chegada de mais uma filha, Neymar também acompanha de perto sua recuperação física durante a Copa do Mundo de 2026.
Segundo informações ligadas à comissão técnica comandada por Carlo Ancelotti, o atacante ainda não deverá atuar nos primeiros compromissos da Seleção Brasileira no torneio.
A estratégia da equipe médica é evitar qualquer aceleração no processo de recuperação da lesão de grau dois na panturrilha. Nos bastidores, a avaliação é de que o momento exige cautela para garantir que o jogador retorne aos gramados em plenas condições físicas.