16 de junho de 2026
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GOLAÇO EM FAMÍLIA!

Neymar será pai pela quinta vez e espera mais uma menina

Por Redação / JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução - redes sociais
O anúncio foi feito pela influenciadora Bruna Biancardi em um vídeo publicado nas redes sociais.
O anúncio foi feito pela influenciadora Bruna Biancardi em um vídeo publicado nas redes sociais.

O atacante Neymar será pai pela quinta vez. O anúncio foi feito pela influenciadora Bruna Biancardi em um vídeo publicado nas redes sociais, no qual o casal também revelou o sexo do bebê: mais uma menina.

Durante a celebração, realizada com a presença de familiares e amigos, Neymar brincou com o fato de aumentar a família feminina. “Vou montar uma banda. A partir de hoje, vai ser Spice Girls”, disse o jogador.

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Revelação do sexo do bebê

No vídeo divulgado pelo casal, Neymar, Bruna Biancardi e as filhas Mavie e Mel participaram de uma dinâmica para revelar o sexo da criança. Com os olhos vendados, eles utilizaram tinta rosa, confirmando que a família ganhará mais uma menina.

O bebê será o quinto filho do camisa 10 da Seleção Brasileira.

Filhos de Neymar

Além da criança que está a caminho, Neymar é pai de quatro filhos:
    • Davi Lucca, fruto do relacionamento com Carol Dantas;
    • Mavie, filha de Bruna Biancardi;
    • Mel, também filha de Bruna Biancardi;
    • Helena, fruto do relacionamento com Amanda Kimberlly.

Em julho do ano passado, o jogador celebrou o nascimento de Mel, sua quarta filha.

Neymar segue recuperação durante a Copa

Enquanto comemora a chegada de mais uma filha, Neymar também acompanha de perto sua recuperação física durante a Copa do Mundo de 2026.

Segundo informações ligadas à comissão técnica comandada por Carlo Ancelotti, o atacante ainda não deverá atuar nos primeiros compromissos da Seleção Brasileira no torneio.

A estratégia da equipe médica é evitar qualquer aceleração no processo de recuperação da lesão de grau dois na panturrilha. Nos bastidores, a avaliação é de que o momento exige cautela para garantir que o jogador retorne aos gramados em plenas condições físicas.

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