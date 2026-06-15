As festas juninas têm origem em antigas celebrações realizadas na Europa durante o período do solstício de verão. Com o avanço do cristianismo, as comemorações passaram a integrar o calendário católico e ganharam homenagens dedicadas a santos populares, como Santo Antônio, São João e São Pedro. No Brasil, a tradição chegou com os portugueses durante o período colonial e, ao longo dos anos, incorporou elementos típicos da cultura popular brasileira. Quadrilhas, roupas caipiras, bandeirinhas e pratos à base de milho ajudaram a transformar os arraiás em uma das festas mais populares do país.
A tradição junina segue forte em Piracicaba. Nesta semana, paróquias e instituições promovem algumas das principais festas da cidade, oferecendo atrações culturais, gastronomia típica e momentos de confraternização para a comunidade.
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VEJA AS PRINCIPAIS FESTAS DA SEMANA
Arraiá do Espaço PIPA
O Arraiá do Espaço PIPA abre a programação na quinta-feira (18), das 16h às 21h, na Rua Maria de Lourdes Campos Torres de Carvalho, 100, no Jardim Santa Sílvia. A festa convida o público a vestir o traje caipira para uma tarde de diversão e tradição, com atividades voltadas para toda a família em clima típico de São João.
19ª Festa de Santo Antônio
Realizada na Praça da Catedral, no Centro, a 19ª Festa de Santo Antônio continua com programação entre os sexta-feira (19) e domingo (21). Na sexta, às 20h, o público poderá acompanhar o show da Banda Capital do Interior. No sábado, também às 20h, a animação fica por conta da Banda Projeto Raízes. Já no domingo, das 12h às 14h, haverá almoço com Paella Caipira e apresentação de Denilson e Banda. O evento ainda contará com barracas de comidas típicas e espaço de convivência para as famílias.
Grande Arraiá de São João
A Paróquia São João Batista Precursor promove o Grande Arraiá de São João nos dias 19 e 20 de junho, das 19h às 23h30, na Avenida Comendador Luciano Guidotti, 1476, no bairro Água Branca. Na sexta-feira (19), a programação inclui show do Trio Márcio Sartório às 19h e exibição do jogo entre Brasil e Haiti, às 21h30. No sábado (20), o público poderá prestigiar a apresentação de Ale Pizzano. Barracas de brincadeiras, comidas típicas e música ao vivo completam a festa. Continua na sexta (26) e sábado (27), e nos dias 3 e 4 de julho.
53ª Festa Junina da Aparecida
A tradicional Festa Junina da Aparecida chega à sua 53ª edição nos dias 19 e 20 de junho, na Rua Bolívia, 205, no bairro Piracicamirim. O evento contará com barracas de brincadeiras, comidas típicas e atrações musicais, mantendo viva uma das mais tradicionais festas juninas da cidade. O evento começa às 19h na sexta-feira (19) e às 18h no sábado (20).
Arraiá do Menino Jesus
A Paróquia Menino Jesus de Praga realiza seu arraiá nos dias 19 e 20 de junho, no salão de festas da igreja, localizado na Rua Professor Hildebrando Seixas Siqueira, 556, no bairro Jaraguá. Na sexta-feira (19), a programação começa às 19h. Já no sábado (20), as atividades têm início às 17h. O público encontrará comidas e bebidas típicas, brincadeiras e música ao vivo. Continua na sexta (26) e sábado (27).
Festa Junina do Santuário Nossa Senhora dos Prazeres
O Santuário Nossa Senhora dos Prazeres realiza sua festa junina na sexta-feira (20), a partir das 19h, na Rua Virgulino de Oliveira, 100, no bairro Nova Piracicaba. A celebração promete reunir a comunidade em uma noite de confraternização, com clima festivo e as tradicionais atrações que marcam os festejos juninos. Continua no sábado (27).