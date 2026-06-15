Realizada na Praça da Catedral, no Centro, a 19ª Festa de Santo Antônio continua com programação entre os sexta-feira (19) e domingo (21). Na sexta, às 20h, o público poderá acompanhar o show da Banda Capital do Interior. No sábado, também às 20h, a animação fica por conta da Banda Projeto Raízes. Já no domingo, das 12h às 14h, haverá almoço com Paella Caipira e apresentação de Denilson e Banda. O evento ainda contará com barracas de comidas típicas e espaço de convivência para as famílias.

Grande Arraiá de São João

A Paróquia São João Batista Precursor promove o Grande Arraiá de São João nos dias 19 e 20 de junho, das 19h às 23h30, na Avenida Comendador Luciano Guidotti, 1476, no bairro Água Branca. Na sexta-feira (19), a programação inclui show do Trio Márcio Sartório às 19h e exibição do jogo entre Brasil e Haiti, às 21h30. No sábado (20), o público poderá prestigiar a apresentação de Ale Pizzano. Barracas de brincadeiras, comidas típicas e música ao vivo completam a festa. Continua na sexta (26) e sábado (27), e nos dias 3 e 4 de julho.