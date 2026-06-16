Em vídeos publicados em suas redes sociais, o artista afirmou ter ficado profundamente abalado ao saber da tragédia e contou que realizou o salto durante as gravações de um filme.

O ator Duda Nagle revelou que já realizou um salto na Ponte do Esqueleto, em Limeira (SP), o mesmo local onde a jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, morreu durante uma atividade de rope jump no último sábado (13).

“Estou em um momento de reflexão”, disse o ator ao comentar o caso em suas redes sociais.

Experiência marcou o ator

Segundo Duda Nagle, ele participou de uma cena que envolvia um salto da estrutura, mas destacou que a dinâmica foi diferente da registrada no acidente fatal.

“Eu fiz um filme nessa ponte. Eu saltei nessa ponte, eu fiz o salto que a menina ia fazer. Mas eu fiz um pouco diferente. Eu não fui arremessado, eu pulei”, relatou.

O ator ainda afirmou que a notícia o impactou emocionalmente por trazer à tona lembranças da experiência vivida no local.

“Para mim, bateu muito mal essa tragédia”, acrescentou.

Vídeo relembra gravação