O ator Duda Nagle revelou que já realizou um salto na Ponte do Esqueleto, em Limeira (SP), o mesmo local onde a jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, morreu durante uma atividade de rope jump no último sábado (13).
Em vídeos publicados em suas redes sociais, o artista afirmou ter ficado profundamente abalado ao saber da tragédia e contou que realizou o salto durante as gravações de um filme.
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“Estou em um momento de reflexão”, disse o ator ao comentar o caso em suas redes sociais.
Experiência marcou o ator
Segundo Duda Nagle, ele participou de uma cena que envolvia um salto da estrutura, mas destacou que a dinâmica foi diferente da registrada no acidente fatal.
“Eu fiz um filme nessa ponte. Eu saltei nessa ponte, eu fiz o salto que a menina ia fazer. Mas eu fiz um pouco diferente. Eu não fui arremessado, eu pulei”, relatou.
O ator ainda afirmou que a notícia o impactou emocionalmente por trazer à tona lembranças da experiência vivida no local.
“Para mim, bateu muito mal essa tragédia”, acrescentou.
Vídeo relembra gravação
Duda compartilhou imagens registradas na época das filmagens. Segundo ele, o salto ocorreu em abril de 2022 durante a produção do filme Traição.
“Que tristeza. Tenho muito viva a memória do ambiente, o salto. Foi em abril de 2022 que fizemos essa cena”, escreveu o artista.
Acidente é investigado
Maria Eduarda Rodrigues de Freitas morreu após cair de aproximadamente 40 metros de altura durante uma atividade de rope jump realizada na Ponte do Esqueleto.
De acordo com as investigações iniciais da Polícia Civil, a jovem foi impulsionada para o salto sem estar conectada à corda de segurança.
O caso segue sob investigação para apurar as circunstâncias do acidente e eventuais responsabilidades dos organizadores da atividade.