O parlamentar destacou que essa soma de esforços entre a iniciativa do Governo do Estado e o trabalho do Legislativo é estratégica para acelerar os atendimentos na cidade, sendo fundamental para ampliar os investimentos na atenção primária, reestruturar as unidades nos bairros e garantir um serviço mais ágil para a população.

Investimentos fortalecem a atenção básica

Com o aporte financeiro na atenção básica, a rede municipal de saúde poderá aplicar os recursos no fortalecimento da Estratégia Saúde da Família, na ampliação da cobertura vacinal, na redução da mortalidade infantil, no acompanhamento adequado de gestantes e no enfrentamento de arboviroses urbanas.

Ampliação da Tabela SUS Paulista

O pacote lançado pelo governador Tarcísio de Freitas também contempla cerca R$ 760 milhões em repasses anuais para a nova etapa da Tabela SUS Paulista, que agora passa a beneficiar hospitais municipais, além das Santas Casas e entidades filantrópicas.