O Governo de São Paulo anunciou, na última terça-feira (9), um pacote de investimentos que soma mais de R$ 1,5 bilhão para fortalecer a assistência à saúde nos municípios paulistas.
O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas, no Palácio dos Bandeirantes, em cerimônia acompanhada pelo deputado estadual Alex Madureira e pelo prefeito de Piracicaba, Helinho Zanatta.
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Do total anunciado pelo governador, R$ 801 milhões correspondem a repasses imediatos para os Fundos Municipais de Saúde de todo o estado.
Essa verba global é dividida entre R$ 201 milhões do Incentivo à Gestão Municipal (IGM SUS Paulista) — programa criado pelo governo estadual para fortalecer a atenção básica — e R$ 600 milhões provenientes de transferências indicadas pelos parlamentares da Assembleia Legislativa (Alesp), com pagamento até o final deste mês.
Articulação garante recursos para Piracicaba
Para que Piracicaba fosse contemplada de forma expressiva dentro desse pacote estadual, o deputado estadual Alex Madureira atuou diretamente na articulação e indicação dos recursos junto ao governo de Tarcísio de Freitas.
O parlamentar destacou que essa soma de esforços entre a iniciativa do Governo do Estado e o trabalho do Legislativo é estratégica para acelerar os atendimentos na cidade, sendo fundamental para ampliar os investimentos na atenção primária, reestruturar as unidades nos bairros e garantir um serviço mais ágil para a população.
Investimentos fortalecem a atenção básica
Com o aporte financeiro na atenção básica, a rede municipal de saúde poderá aplicar os recursos no fortalecimento da Estratégia Saúde da Família, na ampliação da cobertura vacinal, na redução da mortalidade infantil, no acompanhamento adequado de gestantes e no enfrentamento de arboviroses urbanas.
Ampliação da Tabela SUS Paulista
O pacote lançado pelo governador Tarcísio de Freitas também contempla cerca R$ 760 milhões em repasses anuais para a nova etapa da Tabela SUS Paulista, que agora passa a beneficiar hospitais municipais, além das Santas Casas e entidades filantrópicas.
O programa estadual complementa em até cinco vezes os valores pagos pela tabela nacional do SUS, corrigindo a defasagem dos repasses federais e garantindo maior sustentabilidade financeira para o atendimento de consultas, exames, cirurgias e internações.