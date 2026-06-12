Piracicaba ampliou a estrutura de atendimento em saúde mental com a implantação de um plantão contínuo de psiquiatria junto ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A medida fortalece a rede de urgência e emergência, oferecendo suporte especializado para ocorrências envolvendo pacientes em sofrimento psíquico e garantindo uma assistência mais rápida, segura e humanizada.

Atendimento especializado amplia suporte

Com a nova organização promovida pela Gerência de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde, o serviço passou a contar com médico psiquiatra disponível em escala de 18 horas diárias. Antes, a atuação especializada ocorria apenas em períodos esporádicos.

O profissional participa diretamente da regulação dos chamados relacionados à saúde mental, orientando equipes, familiares e pacientes, além de atuar presencialmente quando necessário para definir a melhor conduta em cada situação.