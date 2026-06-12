Piracicaba ampliou a estrutura de atendimento em saúde mental com a implantação de um plantão contínuo de psiquiatria junto ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A medida fortalece a rede de urgência e emergência, oferecendo suporte especializado para ocorrências envolvendo pacientes em sofrimento psíquico e garantindo uma assistência mais rápida, segura e humanizada.
Atendimento especializado amplia suporte
Com a nova organização promovida pela Gerência de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde, o serviço passou a contar com médico psiquiatra disponível em escala de 18 horas diárias. Antes, a atuação especializada ocorria apenas em períodos esporádicos.
O profissional participa diretamente da regulação dos chamados relacionados à saúde mental, orientando equipes, familiares e pacientes, além de atuar presencialmente quando necessário para definir a melhor conduta em cada situação.
Segundo a gerente de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde, Luzia Braga, a presença do especialista proporciona maior segurança às equipes e melhora a qualidade dos encaminhamentos realizados dentro da rede de atendimento.
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Mais de 3 mil atendimentos em um ano
A demanda por assistência em saúde mental tem crescido de forma significativa. Nos últimos 12 meses, o Samu registrou 3.242 ocorrências relacionadas a transtornos e crises psiquiátricas.
Desse total, 1.100 atendimentos aconteceram após a implantação da escala contínua do psiquiatra, demonstrando a relevância do serviço para a população e a necessidade de respostas cada vez mais qualificadas diante desse tipo de ocorrência.
Para o psiquiatra Murillo Husni, que integra a equipe do Samu, a atuação especializada faz diferença na avaliação dos casos e na definição dos encaminhamentos. Segundo ele, a proximidade com a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) permite uma abordagem mais eficiente e direcionada.
Modelo busca reduzir superlotação e melhorar acolhimento
A implantação do serviço teve como principal objetivo qualificar a resposta às crises psiquiátricas, além de diminuir encaminhamentos inadequados e reduzir a pressão sobre as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).
A iniciativa também fortaleceu a integração entre o Samu e a Rede de Atenção Psicossocial, contribuindo para que pacientes sejam atendidos de forma mais adequada desde o primeiro contato com o serviço de emergência.
Outro foco do projeto foi a melhoria da qualidade do cuidado prestado a pessoas em sofrimento mental, muitas vezes submetidas a longos períodos de espera ou abordagens pouco resolutivas.
Capacitação fortalece atuação das equipes
Além do atendimento especializado, a Prefeitura investiu na qualificação dos profissionais da rede por meio do Núcleo de Educação em Urgência (NEU).
Os treinamentos foram direcionados a equipes do Samu, UPAs e unidades básicas de saúde, com foco no manejo humanizado de crises psiquiátricas. As capacitações foram baseadas em programas de formação específicos para urgências em saúde mental e contribuíram para reduzir situações como fugas de pacientes e acionamentos desnecessários de forças de segurança.
Experiência desperta interesse de outras cidades
Os resultados alcançados com a implantação do serviço já ganharam destaque fora do município. A experiência foi apresentada durante o 1º Congresso Internacional do Samu, realizado em Brasília no ano passado.
O modelo adotado em Piracicaba também chamou a atenção de outras cidades. O Samu de Araraquara, por exemplo, programou uma visita técnica para conhecer de perto o funcionamento do serviço de emergência psiquiátrica e os métodos de capacitação desenvolvidos pelo município.
A expectativa é que a iniciativa continue fortalecendo o atendimento em saúde mental, ampliando a resolutividade das ocorrências e oferecendo um acolhimento cada vez mais humanizado para a população.