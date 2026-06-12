Na noite desta quinta-feira (11), um funcionário da ETA Luiz de Queiroz, na Rua do Porto, passou mal do nada e quase caiu dentro dos tanques de tratamento!.
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De acordo com as informaçõea, o homem estava trabalhando normalmente quando desabou perto da área dos tanques gigantes. Por pouco não caiu.
O socorro foi acionado para o resgate do trabalhador. Viaturas da PM e do Corpo de Bombeiros cercaram a ETA, fecharam a rua, no centro de Piracicaba e correram para tirar o trabalhador da beira do abismo, encaminhado ao hospital.
O caso esta sendo apurado.