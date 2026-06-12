Uma nova decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) promete impactar milhões de processos em tramitação no país. O órgão aprovou mudanças nas regras para cobranças judiciais de dívidas bancárias de até R$ 10 mil, permitindo que determinadas ações sejam encerradas quando não houver localização do devedor ou de bens passíveis de penhora.

A medida integra uma estratégia para reduzir o volume de processos que sobrecarregam o Judiciário brasileiro e aumentar a eficiência na tramitação das ações.

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Quando a ação poderá ser encerrada