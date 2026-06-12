Moradores da região da Pompeia terão uma nova oportunidade para eliminar possíveis criadouros do mosquito da dengue. Neste sábado (13), equipes do Plano Municipal de Combate ao Aedes (PMCA) realizam mais uma edição do Arrastão da Dengue em bairros da zona leste de Piracicaba.
A ação acontece das 8h às 14h e tem como objetivo recolher materiais inservíveis que possam acumular água e favorecer a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.
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Bairros atendidos pela ação
As equipes percorrerão os bairros Pompeia, Chapadão, Sol Nascente I e II, Alvorada I, II e III, Jardim Itamaracá e Jardim Itaberá.
O ponto de encontro dos agentes será o Sindicato dos Metalúrgicos, localizado na Avenida Dois Córregos, nº 3.110.
Segundo a Prefeitura, os arrastões realizados neste ano já retiraram mais de 107 toneladas de materiais que poderiam servir de criadouros para o mosquito.
Casos de dengue apresentam queda
Dados provisórios da Secretaria Municipal de Saúde apontam que, até 9 de junho, Piracicaba registrou 5.712 notificações de dengue, com 64 casos confirmados e nenhum óbito.
No mesmo período de 2025, o município havia contabilizado 18.734 notificações e 5.463 confirmações da doença. Já em 2024, foram registradas 49.461 notificações e 25.028 casos positivos.
Os números indicam uma redução significativa dos registros em comparação aos anos anteriores, embora as autoridades reforcem a necessidade de manter os cuidados preventivos.
Participação da população é fundamental
De acordo com o coordenador do PMCA, Sebastião Amaral Campos, a colaboração dos moradores continua sendo a principal arma contra o mosquito.
Segundo ele, o Aedes aegypti possui comportamento predominantemente domiciliar, o que torna essencial a inspeção frequente de quintais, jardins e recipientes que possam acumular água dentro das residências.