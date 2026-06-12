Moradores da região da Pompeia terão uma nova oportunidade para eliminar possíveis criadouros do mosquito da dengue. Neste sábado (13), equipes do Plano Municipal de Combate ao Aedes (PMCA) realizam mais uma edição do Arrastão da Dengue em bairros da zona leste de Piracicaba.

A ação acontece das 8h às 14h e tem como objetivo recolher materiais inservíveis que possam acumular água e favorecer a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

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Bairros atendidos pela ação