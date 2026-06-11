A Copa do Mundo de 2026 começa oficialmente nesta quinta-feira (11) e promete ser a maior da história. Pela primeira vez, o torneio reunirá 48 seleções e contará com 104 partidas disputadas em três países-sede: Estados Unidos, México e Canadá.

Com o início da competição, muitos torcedores já buscam informações sobre onde acompanhar os jogos. A boa notícia é que o Mundial terá ampla cobertura no Brasil, com transmissões em diferentes plataformas, incluindo televisão aberta, TV por assinatura, streaming e canais digitais.

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Quem vai transmitir a Copa?