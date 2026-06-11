A Copa do Mundo de 2026 começa oficialmente nesta quinta-feira (11) e promete ser a maior da história. Pela primeira vez, o torneio reunirá 48 seleções e contará com 104 partidas disputadas em três países-sede: Estados Unidos, México e Canadá.
Com o início da competição, muitos torcedores já buscam informações sobre onde acompanhar os jogos. A boa notícia é que o Mundial terá ampla cobertura no Brasil, com transmissões em diferentes plataformas, incluindo televisão aberta, TV por assinatura, streaming e canais digitais.
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Quem vai transmitir a Copa?
Diferentemente de edições anteriores, nenhuma empresa terá exclusividade sobre todos os direitos de transmissão. Os jogos serão distribuídos entre diversos veículos de comunicação.
Entre as plataformas que exibirão partidas do Mundial estão a TV Globo, SporTV, Globoplay, CazéTV, SBT e N Sports. A CNN Esportes também fará transmissão.
Onde assistir a todos os jogos?
Para os torcedores que desejam acompanhar todas as partidas da competição, a principal opção será a CazéTV. A plataforma transmitirá os 104 jogos do torneio, desde a abertura até a final, por meio do YouTube e de outros serviços parceiros.
Globo exibe os principais confrontos
A Globo ficará responsável pela transmissão dos jogos de maior apelo junto ao público brasileiro. Estão incluídas as partidas da Seleção Brasileira, a abertura do torneio, confrontos decisivos das fases eliminatórias e a final.
Na TV fechada, o SporTV complementará a cobertura com transmissões ao vivo e programação especial. Os assinantes também poderão acompanhar os conteúdos pelo Globoplay.
SBT amplia opções na TV aberta
O SBT também adquiriu direitos de transmissão e exibirá partidas selecionadas ao longo da competição, oferecendo mais uma alternativa gratuita para os fãs de futebol.
Como assistir aos jogos do Brasil?
Os confrontos da Seleção Brasileira estarão entre os eventos mais acompanhados do Mundial. Os jogos da equipe comandada por Carlo Ancelotti terão transmissão em diferentes plataformas, incluindo Globo, SporTV, Globoplay e outros detentores de direitos da competição.
Com duração de 39 dias e mais de uma centena de partidas, a Copa do Mundo de 2026 promete movimentar torcedores de todo o planeta. Para o público brasileiro, não faltarão alternativas para acompanhar cada lance do maior Mundial já realizado.