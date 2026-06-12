12 de junho de 2026
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TRANSPORTE COLETIVO

Como ficam os horários dos ônibus no feriado? Veja

Por Redação / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Informações atualizadas sobre itinerários e horários podem ser consultadas no portal da Pira Mobilidade.
Informações atualizadas sobre itinerários e horários podem ser consultadas no portal da Pira Mobilidade.

Os usuários do transporte coletivo de Piracicaba devem ficar atentos à programação especial para o feriado de Santo Antônio, celebrado nesta sexta-feira (13). De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, as linhas de ônibus da cidade vão operar normalmente, seguindo a tabela de horários praticada aos sábados.

A medida garante a manutenção do serviço durante o feriado, com ajustes já previstos na programação do sistema de transporte público.

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Atendimento ao usuário terá horário reduzido

Quem precisar de atendimento presencial poderá procurar a Loja Pira Mobilidade, que funcionará em horário especial. O espaço estará aberto das 7h às 13h para serviços e orientações aos passageiros.

A unidade está localizada na Avenida Armando de Salles Oliveira, nº 2.001, na região central da cidade, ao lado do Terminal Central de Integração (TCI).

Consulta de linhas e horários

A orientação é que os usuários verifiquem previamente os horários de circulação para evitar imprevistos durante o feriado. Informações atualizadas sobre itinerários e horários podem ser consultadas no portal da Pira Mobilidade, na aba Linhas e Horários ou clicando aqui. 

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