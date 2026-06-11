As obras de recapeamento e melhorias viárias seguem avançando em diferentes regiões de Piracicaba. Nesta semana, a Prefeitura concluiu os serviços na rua Santa Catarina, no bairro Nova América, ao mesmo tempo em que mantém novas frentes de trabalho em bairros como Água Branca, Bairro Alto e Cidade Jardim.
Rua Santa Catarina recebe melhorias completas
A rua Santa Catarina teve os trabalhos finalizados nesta quarta-feira (10), com intervenções que foram além da aplicação de nova camada asfáltica. O trecho passou por adequações no sistema de drenagem, fresagem do pavimento, melhorias em bocas de lobo e ajustes nos poços de visita (PVs), garantindo mais segurança para motoristas e pedestres.
As melhorias fazem parte do programa municipal de recuperação viária, que busca aumentar a durabilidade das vias e melhorar as condições de mobilidade urbana.
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Água Branca entra em nova etapa de obras
Enquanto uma frente de trabalho foi concluída, outra teve início na rua Buenos Aires, no bairro Água Branca. As equipes começaram os serviços pelo sistema de drenagem, etapa considerada fundamental para evitar problemas futuros e preservar a qualidade da pavimentação.
Após o período de chuvas, a programação prevê a continuidade das intervenções, incluindo fresagem, reparos em bocas de lobo, adequações nos poços de visita e aplicação de nova pavimentação.
Durante a execução dos serviços, poderão ocorrer bloqueios temporários e alterações no tráfego da região.
Bairro Alto avança para próxima fase
Na rua Visconde do Rio Branco, no Bairro Alto, foi concluída a etapa de fresagem entre as ruas Floriano Peixoto e Dom Pedro I. O procedimento remove o asfalto desgastado e prepara a base para receber o novo revestimento.
A aplicação da nova capa asfáltica será realizada assim que as condições climáticas forem favoráveis, dando sequência ao cronograma previsto para o local.
Cidade Jardim será o próximo a receber intervenções
A próxima frente de obras está programada para começar na avenida Brasil, no bairro Cidade Jardim. O trecho contemplado será entre as avenidas Carlos Botelho e Saldanha Marinho.
No local, o planejamento prevê serviços de drenagem, fresagem, recuperação de bocas de lobo, adequação dos poços de visita e posterior pavimentação, ampliando a qualidade da infraestrutura viária em uma das regiões mais movimentadas da cidade.
Orientação aos motoristas
A Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos reforça a importância da colaboração dos moradores durante a execução das melhorias. A recomendação é evitar estacionar veículos nas vias que estejam recebendo intervenções, contribuindo para a agilidade dos trabalhos e reduzindo possíveis atrasos no cronograma.
As obras integram o plano de investimentos da Prefeitura voltado à modernização da malha viária, melhoria da drenagem urbana e aumento da segurança no trânsito em diversos bairros de Piracicaba.