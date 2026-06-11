As obras de recapeamento e melhorias viárias seguem avançando em diferentes regiões de Piracicaba. Nesta semana, a Prefeitura concluiu os serviços na rua Santa Catarina, no bairro Nova América, ao mesmo tempo em que mantém novas frentes de trabalho em bairros como Água Branca, Bairro Alto e Cidade Jardim.

Rua Santa Catarina recebe melhorias completas

A rua Santa Catarina teve os trabalhos finalizados nesta quarta-feira (10), com intervenções que foram além da aplicação de nova camada asfáltica. O trecho passou por adequações no sistema de drenagem, fresagem do pavimento, melhorias em bocas de lobo e ajustes nos poços de visita (PVs), garantindo mais segurança para motoristas e pedestres.

As melhorias fazem parte do programa municipal de recuperação viária, que busca aumentar a durabilidade das vias e melhorar as condições de mobilidade urbana.