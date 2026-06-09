Uma jovem de 20 anos deu à luz dentro do apartamento onde mora, em Piracicaba, após entrar em trabalho de parto na manhã deste domingo. O nascimento da menina mobilizou uma equipe do Samu e marcou a estreia da técnica de enfermagem Elaine em um parto de emergência.
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Grávida de 36 semanas, a jovem começou a sentir contrações intensas e acionou o serviço de emergência. Quando os socorristas chegaram ao local, o parto já estava em andamento e não havia tempo para o deslocamento até o hospital.
A equipe realizou o procedimento dentro do apartamento. Segundo o Samu, o parto ocorreu sem intercorrências e tanto a mãe quanto a recém-nascida receberam os primeiros cuidados ainda no local antes de serem encaminhadas ao Hospital Fornecedores de Cana.
Para Elaine, o momento teve um significado especial. A profissional nunca havia realizado um parto antes daquela manhã.
“Foi uma emoção maravilhosa. A gente se prepara para salvar vidas todos os dias, mas participar do nascimento de uma criança é algo único”, relatou a socorrista.
O caso emocionou também os demais integrantes da equipe, que acompanharam o atendimento em meio à tensão do parto inesperado. Mãe e filha passam bem.