Uma jovem de 20 anos deu à luz dentro do apartamento onde mora, em Piracicaba, após entrar em trabalho de parto na manhã deste domingo. O nascimento da menina mobilizou uma equipe do Samu e marcou a estreia da técnica de enfermagem Elaine em um parto de emergência.

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Grávida de 36 semanas, a jovem começou a sentir contrações intensas e acionou o serviço de emergência. Quando os socorristas chegaram ao local, o parto já estava em andamento e não havia tempo para o deslocamento até o hospital.