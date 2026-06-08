O grande destaque fica por conta do Festival Junino de Piracicaba 2026, que estreia nesta sexta-feira (12) no Engenho Central e promete reunir gastronomia, apresentações culturais, shows e até transmissão de jogo da Seleção Brasileira em um dos espaços mais tradicionais da cidade.

Quem gosta de milho, quentão, música ao vivo e tradição caipira já pode separar a camisa xadrez. A segunda semana de junho promete movimentar Piracicaba com uma agenda repleta de festas juninas gratuitas, incluindo eventos que já estão em andamento e continuam recebendo o público nos próximos dias.

Com entrada e estacionamento gratuitos, o Festival Junino de Piracicaba acontece na sexta-feira (12), das 18h às 22h; no sábado (13), das 11h às 22h; e no domingo (14), das 11h às 21h, no Engenho Central. A programação reúne shows de Chrigor, Bagaço da Laranja, Trio Dona Zefa, Kleber e Danilo, Garage Bomb, Patrícia Ribeiro, Roda de Groove, Farofaxé, Especial Forró de Terno e Os 3 do Engenho, além das quadrilhas Quadripira e Arraiá Conexão e apresentação do Ballet Clube Coronel Barbosa.

O evento contará ainda com 20 estações gastronômicas, oferecendo desde pratos tradicionais, como canjica, arroz-doce, pastel, espetinhos e quentão, até opções como culinária vegana, hambúrguer artesanal, acarajé e doces caseiros. No sábado (13), o público poderá acompanhar o jogo de Brasil x Marrocos em um telão gigante, além do show de abertura com Chrigor. Outro diferencial será o Espaço Acolhedor, criado para oferecer suporte a pessoas autistas e suas famílias durante a festa.

A organização também destaca o compromisso ambiental do festival: na edição anterior, foram recicladas 1,2 tonelada de resíduos, e a expectativa é ampliar esse resultado neste ano por meio de ações de coleta e conscientização ambiental.

Outras festas seguem animando a semana na cidade