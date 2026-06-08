09 de junho de 2026
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EM PIRACICABA

Homem vai para a igreja, desaparece e família procura desesperada

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Lucas Soares saiu de casa entre 16h30 e 17 deste domingo, em Piracicaba.
Lucas Soares saiu de casa entre 16h30 e 17 deste domingo, em Piracicaba.

  O jovem Lucas Soares saiu de casa entre 16h30 e 17h, rumo à igreja, e sumiu neste domingo (7), em Piracicaba. Não chegou no local, não voltou para a casa e não atende o celular.

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A família está muito preocupada.Parentes choram, amigos rezam e vizinhos compartilham fotos no zap. O telefone do rapaz está mudo e o silêncio deixa os familiares angustiados.

Morador do Vem Viver 2

Lucas mora na Rua Ary Moda, no bairro Vem Viver 2. Saiu de casa para a igreja e desapareceu, não mandou mensagem, não deu sinal de vida e nem deixou pista.

A família comunicou a polícia e registrou um boletim de ocorrência na delegacia. Informações devem ser repassadas para a Polícia Militar, pelo 190, e 153 da GCM.

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