O jovem Lucas Soares saiu de casa entre 16h30 e 17h, rumo à igreja, e sumiu neste domingo (7), em Piracicaba. Não chegou no local, não voltou para a casa e não atende o celular.

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A família está muito preocupada.Parentes choram, amigos rezam e vizinhos compartilham fotos no zap. O telefone do rapaz está mudo e o silêncio deixa os familiares angustiados.