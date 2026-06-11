Trago Seu Amor: Mia é uma jovem bruxa que tem um poder único: através de um beijo, a pessoa enfeitiçada volta para seu último amor ou se apaixona pela própria Mia. Desesperados para reconquistar sua paixão, seus clientes aceitam o risco e assim Mia e seu fiel assistente Ariel tocam o seu negócio esotérico. Tudo parece estar indo bem até que o inesperado acontece: Mia se apaixona por um dos alvos. Rene, que também é bruxa e ex-namorada de Yuri, se transforma na nova obsessão de Mia, provocando um verdadeiro caos na vida dela.

A Saga Crepúsculo - Eclipse (Relançamento): Bella Swan enfim está reunida a seu grande amor, Edward Cullen. Eles planejam se casar assim que chegar a formatura, o que marcará também a transformação de Bella em vampira. Paralelamente, Jacob Black, apaixonado por Bella, decide lutar pelo seu amor. Só que a vida do trio está em perigo quando uma legião de vampiros recém criados começa a atacar em Seattle, cidade próxima ao local em que vivem.