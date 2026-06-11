Nesta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os públicos! Os ingressos já estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do cinema.
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ESPECIAL DIA DOS NAMORADOS (apenas 12/06)
Um Lugar Chamado Notting Hill: Will, pacato dono de livraria especializada em guias de viagem, recebe a inesperada visita de uma cliente muito especial: a estrela de cinema americano Anna Scott.
Antes Do Amanhecer: Jesse e Celine se encontram por acaso num trem. Ele a convence a mudar de rota e fazer uma pequena viagem por Viena. Nas deambulações dos dois pela cidade, nasce um vínculo afetivo e sexual que será incontornável.
Diário De Uma Paixão: Um homem idoso lê para uma mulher com demência a história de dois jovens amantes cujo romance é ameaçado pela diferença em suas respectivas classes sociais.
O Amor Não Tira Férias: Amanda Woods e Iris Simpkins estão desesperadas por mudanças de ares depois de uma série de problemas com os homens. Numa troca de residências temporária, Amanda viaja para Londres, enquanto Iris parte para Los Angeles, cidades que não conhecem, mas onde rapidamente se integram.
ESTREIAS
Dia D: A trama de DIA D explorará a existência de alienígenas, mostrando como essa descoberta irá afetar as pessoas ao redor do mundo em nossa sociedade atual.
Trago Seu Amor: Mia é uma jovem bruxa que tem um poder único: através de um beijo, a pessoa enfeitiçada volta para seu último amor ou se apaixona pela própria Mia. Desesperados para reconquistar sua paixão, seus clientes aceitam o risco e assim Mia e seu fiel assistente Ariel tocam o seu negócio esotérico. Tudo parece estar indo bem até que o inesperado acontece: Mia se apaixona por um dos alvos. Rene, que também é bruxa e ex-namorada de Yuri, se transforma na nova obsessão de Mia, provocando um verdadeiro caos na vida dela.
A Saga Crepúsculo - Eclipse (Relançamento): Bella Swan enfim está reunida a seu grande amor, Edward Cullen. Eles planejam se casar assim que chegar a formatura, o que marcará também a transformação de Bella em vampira. Paralelamente, Jacob Black, apaixonado por Bella, decide lutar pelo seu amor. Só que a vida do trio está em perigo quando uma legião de vampiros recém criados começa a atacar em Seattle, cidade próxima ao local em que vivem.
SEGUEM EM CARTAZ
Todo Mundo Em Pânico (2026): Mais de 25 anos depois de escaparem de um assassino mascarado muito familiar, o quarteto formado por Shorty, Ray, Cindy e Brenda está novamente na mira do criminoso e nenhuma franquia de terror está a salvo.
Outros títulos que seguem em exibição:
- Mestres do Universo;
- Os Peludos 2;
- Backrooms: Um Não-Lugar;
- Michael;
- O Diabo Veste Prada 2;
- Cansei de Ser Nerd;
- Sexo e Destino;
- Authentic Games No Império Desconectado.
Cine Teatro São Pedro também divulga programação
O Cine Teatro São Pedro apresenta nesta semana duas atrações para o público. O filme Mestres do Universo será exibido em versão dublada nos dias 11, 12, 14, 15 e 17 de junho, às 18h30, além de sessão no sábado (13), às 14h30. Já a versão legendada será exibida na terça-feira (16), às 18h30.
Já Todo Mundo em Pânico terá sessões dubladas nos dias 11, 12, 14, 15 e 17 de junho, às 21h, e no sábado (13), às 17h. A versão legendada será exibida na terça-feira (16), às 21h. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), com promoção de preço único de meia-entrada de segunda a quinta-feira, exceto feriados. O Cine Teatro São Pedro está localizado na Avenida dos Imigrantes, 255, no Shopping São Pedro.