Três professores da rede municipal de ensino de Piracicaba foram homenageados com troféus e certificados do 3º Prêmio Educador Transformador – Etapa Estadual, reconhecimento promovido pelo Sebrae, Instituto Significare e Bett Brasil. A premiação destaca iniciativas inovadoras que contribuem para melhorar o aprendizado dos alunos e fortalecer o ambiente escolar.

Inclusão virou referência estadual

O destaque ficou para o projeto Mundos que se Encontram e Melhoram, vencedor na categoria Inclusão e Sustentabilidade na Educação. Desenvolvida pelos professores Thalita Benetello Porcel, Henrique Reatto Porcel e Maria Gesiele dos Santos Sousa, a iniciativa nasceu a partir da chegada de uma estudante venezuelana à escola e dos desafios enfrentados por ela para se comunicar e se integrar ao novo ambiente.

A experiência levou os educadores a ampliarem o debate sobre acolhimento, diversidade e inclusão, criando atividades voltadas à construção de uma convivência mais respeitosa e participativa entre os estudantes.