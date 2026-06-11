Três professores da rede municipal de ensino de Piracicaba foram homenageados com troféus e certificados do 3º Prêmio Educador Transformador – Etapa Estadual, reconhecimento promovido pelo Sebrae, Instituto Significare e Bett Brasil. A premiação destaca iniciativas inovadoras que contribuem para melhorar o aprendizado dos alunos e fortalecer o ambiente escolar.
Inclusão virou referência estadual
O destaque ficou para o projeto Mundos que se Encontram e Melhoram, vencedor na categoria Inclusão e Sustentabilidade na Educação. Desenvolvida pelos professores Thalita Benetello Porcel, Henrique Reatto Porcel e Maria Gesiele dos Santos Sousa, a iniciativa nasceu a partir da chegada de uma estudante venezuelana à escola e dos desafios enfrentados por ela para se comunicar e se integrar ao novo ambiente.
A experiência levou os educadores a ampliarem o debate sobre acolhimento, diversidade e inclusão, criando atividades voltadas à construção de uma convivência mais respeitosa e participativa entre os estudantes.
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Aprendizagem além da sala de aula
Durante o desenvolvimento do projeto, os alunos tiveram contato com temas ligados à cidadania, sustentabilidade e valorização das diferenças. As ações incluíram experiências com Libras (Língua Brasileira de Sinais), braile e diversidade cultural, incentivando a empatia e o respeito às diferentes realidades presentes na sociedade.
A proposta também fortaleceu o protagonismo estudantil, estimulando a participação ativa dos estudantes e ampliando o sentimento de pertencimento dentro da comunidade escolar.
Reconhecimento ao trabalho dos educadores
Para participar da premiação, os candidatos precisaram elaborar projetos utilizando a metodologia do design thinking, apresentando soluções criativas para desafios reais da educação e demonstrando impactos positivos no processo de aprendizagem.
Segundo a professora Thalita Benetello Porcel, o reconhecimento representa o resultado de um trabalho construído de forma colaborativa. Ela destacou que a metodologia utilizada permitiu repensar estratégias e criar soluções capazes de ampliar a visão dos estudantes sobre inclusão e convivência social.
Educação que transforma realidades
A cerimônia de entrega ocorreu na Escola Municipal Professor Adolfo Basile e reuniu representantes da Secretaria Municipal de Educação e do Sebrae. Durante o evento, a secretária municipal de Educação, Juliana Vicentin, ressaltou a importância do papel dos professores na formação cidadã dos alunos.
A diretora da unidade escolar, Alessandra Rolim Santos, também destacou a sensibilidade da equipe ao transformar uma dificuldade de comunicação em uma oportunidade de aprendizado coletivo e acolhimento.
Representando o Sebrae, o gerente regional Fábio Gerlach afirmou que a premiação valoriza profissionais que buscam novas formas de ensinar e inspiram crianças e jovens a se tornarem protagonistas de suas próprias histórias, contribuindo para uma educação mais humana, inovadora e transformadora.