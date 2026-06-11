A Prefeitura de Piracicaba concluiu as obras de modernização da travessia sobre o córrego Água Branca, localizada na rua João Francisco de Oliveira, no bairro Parque 1º de Maio. A intervenção traz melhorias significativas para a drenagem urbana, aumenta a segurança dos moradores e busca minimizar os transtornos provocados por períodos de chuvas intensas na região.

Estrutura ganha mais capacidade de escoamento

Uma das principais mudanças foi a substituição da antiga passagem, composta por três tubos com um metro de diâmetro, por duas linhas de aduelas de concreto. A nova estrutura amplia a capacidade de vazão das águas do córrego, contribuindo para reduzir o risco de enchentes e melhorar o funcionamento do sistema de drenagem local.

A obra faz parte de um conjunto de investimentos voltados à prevenção de alagamentos e à melhoria da infraestrutura urbana em diferentes bairros do município.

Proteção das margens reforça segurança