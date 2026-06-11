A Prefeitura de Piracicaba concluiu as obras de modernização da travessia sobre o córrego Água Branca, localizada na rua João Francisco de Oliveira, no bairro Parque 1º de Maio. A intervenção traz melhorias significativas para a drenagem urbana, aumenta a segurança dos moradores e busca minimizar os transtornos provocados por períodos de chuvas intensas na região.
Estrutura ganha mais capacidade de escoamento
Uma das principais mudanças foi a substituição da antiga passagem, composta por três tubos com um metro de diâmetro, por duas linhas de aduelas de concreto. A nova estrutura amplia a capacidade de vazão das águas do córrego, contribuindo para reduzir o risco de enchentes e melhorar o funcionamento do sistema de drenagem local.
A obra faz parte de um conjunto de investimentos voltados à prevenção de alagamentos e à melhoria da infraestrutura urbana em diferentes bairros do município.
Proteção das margens reforça segurança
Outro destaque da intervenção foi a instalação de gabiões nas duas margens do córrego. As estruturas, formadas por pedras envolvidas por telas metálicas, têm a função de conter processos erosivos, estabilizar o solo e garantir maior durabilidade à travessia.
Além da proteção estrutural, a medida contribui para a preservação ambiental e reduz os riscos de danos causados pela força da água durante períodos de maior volume de chuvas.
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Melhorias chegam também ao entorno
Os serviços executados não ficaram restritos ao córrego. A região também recebeu novas calçadas para ampliar a acessibilidade e proporcionar mais segurança aos pedestres. Já a avenida Laudelina Cotrin de Castro passou por recapeamento, melhorando as condições de mobilidade para motoristas e moradores.
Ao final dos trabalhos, foram instalados guarda-corpos de proteção e realizado o plantio de grama nas áreas próximas, promovendo mais segurança e contribuindo para a recuperação paisagística do local.
Investimento em prevenção e infraestrutura
Segundo o prefeito Helinho Zanatta, a obra integra uma série de ações voltadas à modernização da cidade e à solução de problemas que afetam diretamente a população.
Os serviços foram executados pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos e fazem parte de um pacote de intervenções de microdrenagem realizado em diversos pontos de Piracicaba, com investimentos superiores a R$ 10 milhões.
De acordo com o secretário Luciano Celêncio, além de aumentar a capacidade de drenagem e reduzir riscos de alagamentos, a nova travessia foi projetada para oferecer uma solução duradoura, proporcionando mais segurança, mobilidade e qualidade de vida aos moradores da região.