A declaração foi feita pelo ministro dos Esportes do país, Ahmad Donyamali, que afirmou que a posição foi apresentada formalmente à entidade responsável pela organização da Copa.

A seleção do Irã está no centro de uma série de controvérsias envolvendo política internacional, segurança e a realização do torneio. O governo iraniano afirmou ter comunicado à Fifa que a equipe poderá deixar o campo caso ocorram manifestações políticas contra a República Islâmica durante as partidas.

Segundo o ministro, a delegação considera inaceitável a utilização dos jogos como palco para protestos políticos. O governo iraniano também pediu à Fifa que apenas a bandeira oficial do país seja permitida nos estádios durante as partidas da seleção.

Declarações de Trump aumentam tensão

O clima ficou ainda mais delicado após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, feitas na quinta-feira (11). Em publicação na rede Truth Social, o líder americano afirmou que os Estados Unidos poderão agir com força contra o Irã e mencionou instalações ligadas ao setor petrolífero iraniano.

As declarações ocorreram justamente no dia da abertura da Copa do Mundo, organizada conjuntamente por Estados Unidos, México e Canadá.

Entrada da seleção nos EUA foi autorizada