De acordo com a previsão meteorológica, as precipitações podem vir acompanhadas de raios e rajadas isoladas de vento, aumentando a necessidade de atenção da população, principalmente em áreas mais vulneráveis.

Após o predomínio do tempo seco e das manhãs frias no início da semana, o Estado de São Paulo deve enfrentar uma mudança significativa nas condições climáticas a partir desta quarta-feira (10). A Defesa Civil emitiu alerta para a chegada de instabilidades que poderão provocar chuvas moderadas a fortes em diversas regiões paulistas.

A expectativa é que o cenário de instabilidade se mantenha até domingo (14), quando os episódios de chuva poderão ocorrer de forma mais abrangente em todo o estado.

Segundo a Defesa Civil, o volume acumulado previsto para os próximos dias pode ultrapassar a média histórica de precipitação registrada para todo o mês de junho, especialmente em municípios do interior paulista. A situação é considerada incomum para esta época do ano, tradicionalmente marcada por índices pluviométricos mais baixos.

Temperaturas seguem amenas

Além da chuva, as temperaturas devem permanecer amenas ao longo do dia. Durante as madrugadas e as primeiras horas da manhã, a sensação de frio tende a ser mais intensa, sobretudo em regiões serranas e áreas de maior altitude.