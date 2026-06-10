Após o predomínio do tempo seco e das manhãs frias no início da semana, o Estado de São Paulo deve enfrentar uma mudança significativa nas condições climáticas a partir desta quarta-feira (10). A Defesa Civil emitiu alerta para a chegada de instabilidades que poderão provocar chuvas moderadas a fortes em diversas regiões paulistas.
De acordo com a previsão meteorológica, as precipitações podem vir acompanhadas de raios e rajadas isoladas de vento, aumentando a necessidade de atenção da população, principalmente em áreas mais vulneráveis.
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Chuva deve persistir até o fim de semana
A expectativa é que o cenário de instabilidade se mantenha até domingo (14), quando os episódios de chuva poderão ocorrer de forma mais abrangente em todo o estado.
Segundo a Defesa Civil, o volume acumulado previsto para os próximos dias pode ultrapassar a média histórica de precipitação registrada para todo o mês de junho, especialmente em municípios do interior paulista. A situação é considerada incomum para esta época do ano, tradicionalmente marcada por índices pluviométricos mais baixos.
Temperaturas seguem amenas
Além da chuva, as temperaturas devem permanecer amenas ao longo do dia. Durante as madrugadas e as primeiras horas da manhã, a sensação de frio tende a ser mais intensa, sobretudo em regiões serranas e áreas de maior altitude.
A combinação entre frente fria e mudanças climáticas bruscas também exige atenção com a saúde, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.
Defesa Civil orienta população
Diante da previsão de instabilidade, a Defesa Civil recomenda que a população acompanhe os boletins meteorológicos e redobre os cuidados durante os períodos de chuva intensa.
Entre as orientações estão:
• Evitar áreas sujeitas a alagamentos;
• Não procurar abrigo sob árvores durante tempestades;
• Permanecer em local seguro em caso de raios ou ventos fortes;
• Manter-se hidratado ao longo do dia;
• Evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes.
Como receber alertas no celular
Os moradores podem receber avisos oficiais da Defesa Civil diretamente no celular. Para isso, basta enviar uma mensagem SMS com o CEP de interesse para o número 40199.
Em situações de emergência, os contatos disponíveis são:
• Defesa Civil: 199
• Corpo de Bombeiros: 193
A recomendação é que a população acompanhe as atualizações meteorológicas nos próximos dias, já que o período poderá registrar mudanças rápidas no tempo em diferentes regiões do Estado de São Paulo.