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VISITA HISTÓRICA

Pela 1ª vez, público poderá entrar no Palacete Luiz de Queiroz

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 3 min
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Will Baldine/JP
A abertura acontece durante a realização da mostra de arquitetura e paisagismo Village Arte Decor, que será inaugurada nesta quarta-feira (10), às 16h
A abertura acontece durante a realização da mostra de arquitetura e paisagismo Village Arte Decor, que será inaugurada nesta quarta-feira (10), às 16h

Pela primeira vez, o público poderá visitar o Palacete Luiz de Queiroz, imóvel construído no século XIX e ligado à história de Piracicaba e da agricultura brasileira. A abertura acontece durante a realização da mostra de arquitetura e paisagismo Village Arte Decor, que será inaugurada nesta quarta-feira (10), às 16h.

Em entrevista para o Jornal de Piracicaba, Celso Laetano, que é um dos expositores, diz que o Palacete foi a residência de Luiz Vicente de Souza Queiroz e de sua esposa, Ermelinda Ottoni. No local, o casal desenvolveu os planos para a criação da Escola Agrícola de Piracicaba, inaugurada em 1901. A instituição, hoje, é mundialmente conhecida como a ESALQ/USP, e é referência no Brasil.

Celso ressalta que o imóvel também marcou a história de Piracicaba, por ter sido uma das primeiras residências do país a contar com serviços como água encanada, telefone e energia elétrica.

Saiba mais:

Localizado às margens do Rio Piracicaba, ao lado da antiga Fábrica de Tecidos Santa Francisca, atualmente conhecida como Fábrica da Boyes, o Palacete possui cerca de 600 metros quadrados de área construída em um terreno de aproximadamente 12 mil metros quadrados. A construção conta inclusive com um braço do Rio Piracicaba passando por dentro da área do Palacete.

Em 1997, o imóvel foi tombado como Patrimônio Histórico-Cultural de Piracicaba.

A edição de 2026 da Village Arte Decor contará com cerca de 20 ambientes desenvolvidos por arquitetos, designers de interiores, paisagistas e outros profissionais convidados pela organização. A proposta do evento é reunir arquitetura, memória e novas intervenções em um mesmo espaço.

Durante a visita, o público poderá conhecer a arquitetura original da residência, escadas em madeira, a adega da propriedade, pisos preservados e áreas externas integradas ao Rio Piracicaba. A programação também prevê iluminação especial na fachada e nos jardins.

Além da mostra de arquitetura, o evento contará com galeria de arte com trabalhos de artistas locais, programação cultural integrada ao Festival Futuro Ancestral, encontros técnicos, apresentações musicais e outras atividades culturais.

A estrutura também oferecerá opções gastronômicas, com operação de vinhos, chope, cervejas, drinks e marcas parceiras do setor de alimentação.

Modalidades de visitação

Os visitantes poderão escolher entre diferentes formas de acesso ao evento.

A Visitação Livre permite a entrada no horário agendado e circulação pelo espaço sem limite rígido de permanência. O ingresso custa R$ 78.

Já a Meia-Entrada Solidária poderá ser adquirida mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Os itens arrecadados serão destinados às ações sociais do Exército de Formiguinhas. Nesta modalidade, o ingresso custa R$ 39.

Em datas específicas, será realizada a Experiência Noturna, com encenação de personagens representando Luiz e Ermelinda de Queiroz durante o percurso pelo palacete. O valor do ingresso é de R$ 110.

Outra opção é a Visitação Guiada, que inclui informações históricas, detalhes arquitetônicos e aspectos culturais relacionados ao imóvel e à mostra. O ingresso custa R$ 90.

Período de funcionamento

A mostra permanecerá aberta por dois meses. De terça a sexta-feira, o funcionamento será das 16h às 21h. Aos sábados, domingos e feriados, o horário será das 14h às 21h.

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