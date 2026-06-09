Pela primeira vez, o público poderá visitar o Palacete Luiz de Queiroz, imóvel construído no século XIX e ligado à história de Piracicaba e da agricultura brasileira. A abertura acontece durante a realização da mostra de arquitetura e paisagismo Village Arte Decor, que será inaugurada nesta quarta-feira (10), às 16h.

Em entrevista para o Jornal de Piracicaba, Celso Laetano, que é um dos expositores, diz que o Palacete foi a residência de Luiz Vicente de Souza Queiroz e de sua esposa, Ermelinda Ottoni. No local, o casal desenvolveu os planos para a criação da Escola Agrícola de Piracicaba, inaugurada em 1901. A instituição, hoje, é mundialmente conhecida como a ESALQ/USP, e é referência no Brasil.

Celso ressalta que o imóvel também marcou a história de Piracicaba, por ter sido uma das primeiras residências do país a contar com serviços como água encanada, telefone e energia elétrica.