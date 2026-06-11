A busca pela cidadania italiana por descendência voltou ao centro das atenções após uma importante análise realizada pela Corte Constitucional da Itália. A decisão, que ainda aguarda divulgação oficial, pode impactar milhares de brasileiros que tentam obter o reconhecimento da nacionalidade por meio de antepassados italianos.

Corte analisa regras mais rígidas

Os magistrados italianos se reuniram para avaliar questionamentos contra o chamado Decreto Tajani, legislação que entrou em vigor em março de 2025 e endureceu as exigências para o reconhecimento da cidadania italiana pelo princípio do ius sanguinis (direito de sangue).

A norma passou a restringir o benefício principalmente a filhos e netos de cidadãos italianos nativos, além de exigir comprovação de residência na Itália por pelo menos dois anos. Antes da mudança, não havia limite de gerações para solicitar o reconhecimento da cidadania.

Processos podem mudar cenário