Piracicaba segue recebendo inscrições para a 71ª edição do tradicional Salão de Belas Artes (SBA), um dos eventos mais importantes das artes visuais da região. Os interessados têm até o próximo dia 15 de junho para garantir participação na mostra, promovida pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. A abertura oficial está programada para 31 de julho, na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra.
Premiação ultrapassa R$ 65 mil
Além da visibilidade proporcionada pelo evento, os participantes concorrem a importantes premiações. Nesta edição, os Prêmios Aquisitivos somam mais de R$ 65 mil, sendo R$ 41.640 oferecidos pela Prefeitura de Piracicaba e R$ 23.888,41 pela Câmara Municipal. A organização também poderá conceder medalhas de ouro, prata e bronze, além de menções honrosas aos trabalhos de destaque.
A escolha das obras premiadas será realizada por uma comissão formada por cinco especialistas com reconhecida atuação no segmento das artes visuais, indicados especialmente para a avaliação do salão.
VEJA MAIS:
- Bebê nasce dentro de apartamento em Piracicaba
- Festival Junino lidera semana de arraiás em Piracicaba; Veja
- Homem vai para a igreja, desaparece e família procura desesperada
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Pintura, desenho e escultura
Os artistas poderão inscrever trabalhos nas categorias pintura, desenho e escultura. Cada participante tem a possibilidade de cadastrar entre três e cinco obras por categoria, sendo necessário preencher um formulário individual para cada modalidade escolhida.
Entre os critérios estabelecidos pela organização, as obras devem ser inéditas, originais, assinadas, datadas e de autoria do próprio artista. Também não podem ter participado anteriormente de salões oficiais realizados em qualquer localidade. Outro requisito importante é que os trabalhos não ultrapassem 200 centímetros de altura, considerando molduras, bases e demais acabamentos.
Comissão organizadora
A comissão responsável pela realização da 71ª edição do Salão de Belas Artes é formada pelos artistas e especialistas Odair Demarchi, Renan Nakano, Roberto Kaihara, Élide Fernanda Almeida Leite Guimarães e Fernando Cruz.
Como participar
O regulamento completo e a ficha de inscrição estão disponíveis no portal oficial da Pinacoteca Municipal. Os interessados devem acessar o endereço pinacoteca.piracicaba.sp.gov.br e realizar o cadastro dentro do prazo estabelecido.
Serviço
71º Salão de Belas Artes de Piracicaba
- Inscrições até 15 de junho
- Regulamento e ficha de inscrição: pinacoteca.piracicaba.sp.gov.br
- Informações: (19) 3412-3770