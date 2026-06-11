Piracicaba segue recebendo inscrições para a 71ª edição do tradicional Salão de Belas Artes (SBA), um dos eventos mais importantes das artes visuais da região. Os interessados têm até o próximo dia 15 de junho para garantir participação na mostra, promovida pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. A abertura oficial está programada para 31 de julho, na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra.

Premiação ultrapassa R$ 65 mil

Além da visibilidade proporcionada pelo evento, os participantes concorrem a importantes premiações. Nesta edição, os Prêmios Aquisitivos somam mais de R$ 65 mil, sendo R$ 41.640 oferecidos pela Prefeitura de Piracicaba e R$ 23.888,41 pela Câmara Municipal. A organização também poderá conceder medalhas de ouro, prata e bronze, além de menções honrosas aos trabalhos de destaque.

A escolha das obras premiadas será realizada por uma comissão formada por cinco especialistas com reconhecida atuação no segmento das artes visuais, indicados especialmente para a avaliação do salão.