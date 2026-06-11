11 de junho de 2026
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ATÉ SEGUNDA (15)

R$ 65 mil em prêmios agitam Salão de Belas Artes de Piracicaba

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
A escolha das obras premiadas será realizada por uma comissão formada por cinco especialistas com reconhecida atuação no segmento das artes visuais.
A escolha das obras premiadas será realizada por uma comissão formada por cinco especialistas com reconhecida atuação no segmento das artes visuais.

Piracicaba segue recebendo inscrições para a 71ª edição do tradicional Salão de Belas Artes (SBA), um dos eventos mais importantes das artes visuais da região. Os interessados têm até o próximo dia 15 de junho para garantir participação na mostra, promovida pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. A abertura oficial está programada para 31 de julho, na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra.

Premiação ultrapassa R$ 65 mil

Além da visibilidade proporcionada pelo evento, os participantes concorrem a importantes premiações. Nesta edição, os Prêmios Aquisitivos somam mais de R$ 65 mil, sendo R$ 41.640 oferecidos pela Prefeitura de Piracicaba e R$ 23.888,41 pela Câmara Municipal. A organização também poderá conceder medalhas de ouro, prata e bronze, além de menções honrosas aos trabalhos de destaque.

A escolha das obras premiadas será realizada por uma comissão formada por cinco especialistas com reconhecida atuação no segmento das artes visuais, indicados especialmente para a avaliação do salão.

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Pintura, desenho e escultura

Os artistas poderão inscrever trabalhos nas categorias pintura, desenho e escultura. Cada participante tem a possibilidade de cadastrar entre três e cinco obras por categoria, sendo necessário preencher um formulário individual para cada modalidade escolhida.

Entre os critérios estabelecidos pela organização, as obras devem ser inéditas, originais, assinadas, datadas e de autoria do próprio artista. Também não podem ter participado anteriormente de salões oficiais realizados em qualquer localidade. Outro requisito importante é que os trabalhos não ultrapassem 200 centímetros de altura, considerando molduras, bases e demais acabamentos.

Comissão organizadora

A comissão responsável pela realização da 71ª edição do Salão de Belas Artes é formada pelos artistas e especialistas Odair Demarchi, Renan Nakano, Roberto Kaihara, Élide Fernanda Almeida Leite Guimarães e Fernando Cruz.

Como participar

O regulamento completo e a ficha de inscrição estão disponíveis no portal oficial da Pinacoteca Municipal. Os interessados devem acessar o endereço pinacoteca.piracicaba.sp.gov.br e realizar o cadastro dentro do prazo estabelecido.

Serviço

71º Salão de Belas Artes de Piracicaba

  • Inscrições até 15 de junho
  • Regulamento e ficha de inscrição: pinacoteca.piracicaba.sp.gov.br
  • Informações: (19) 3412-3770

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