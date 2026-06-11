Moradores de Piracicaba que estão desempregados, procuram o primeiro emprego ou desejam retornar ao mercado de trabalho têm uma nova oportunidade de qualificação profissional. A Prefeitura abriu inscrições para o programa Caminhos do Emprego, que oferece 20 vagas gratuitas para capacitação voltada à empregabilidade.

Os interessados podem se inscrever até o dia 15 de junho. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, residir em Piracicaba e estar desempregado ou em busca da primeira oportunidade profissional. O cadastro deve ser realizado por meio de formulário online.

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