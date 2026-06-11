Moradores de Piracicaba que estão desempregados, procuram o primeiro emprego ou desejam retornar ao mercado de trabalho têm uma nova oportunidade de qualificação profissional. A Prefeitura abriu inscrições para o programa Caminhos do Emprego, que oferece 20 vagas gratuitas para capacitação voltada à empregabilidade.
Os interessados podem se inscrever até o dia 15 de junho. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, residir em Piracicaba e estar desempregado ou em busca da primeira oportunidade profissional. O cadastro deve ser realizado por meio de formulário online.
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Promovido pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, o programa busca preparar os participantes para os desafios do mercado de trabalho atual, oferecendo conteúdos práticos e orientações para aumentar as chances de contratação.
As aulas serão realizadas entre os dias 22 e 26 de junho, sempre das 8h às 12h. O local da capacitação será informado posteriormente aos candidatos selecionados.
Preparação para processos seletivos
Durante o curso, os participantes receberão orientações sobre elaboração de currículos, incluindo estratégias para destacar experiências e competências de acordo com as exigências das empresas e dos sistemas de recrutamento.
Outro tema abordado será o desempenho em entrevistas de emprego. Os alunos aprenderão técnicas de comunicação, postura profissional e apresentação pessoal para processos seletivos presenciais e virtuais.
Desenvolvimento de habilidades profissionais
A formação também inclui conteúdos sobre o cenário atual do mercado de trabalho, tendências de contratação e o uso da tecnologia na busca por oportunidades profissionais.
Além disso, serão trabalhadas habilidades comportamentais e técnicas valorizadas pelas empresas, como inteligência emocional, criatividade, resiliência, adaptabilidade e trabalho em equipe.
Serviço
Programa: Caminhos do Emprego
Inscrições: até 15 de junho
Vagas: 20
Período do curso: de 22 a 26 de junho
Horário: das 8h às 12h
Público-alvo: maiores de 18 anos, moradores de Piracicaba, desempregados ou em busca do primeiro emprego
Inscrições: https://forms.gle/zZwTvszJribqp75R9
Participação gratuita