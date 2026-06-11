A CPFL Paulista anunciou um esquema especial de operação para assegurar a estabilidade do fornecimento de energia elétrica durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2026.
A medida foi planejada para atender ao aumento expressivo do consumo registrado nesses períodos, impulsionado pelo uso simultâneo de televisores, aparelhos de ar-condicionado, geladeiras e pela realização de eventos públicos e reuniões familiares.
VEJA MAIS
- Festa do Peão de Piracicaba está chegando; Veja a programação
- Prescrição de 'igreja' em receita médica de UPA é apurada
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
O plano reúne tecnologia de monitoramento em tempo real, inteligência operacional e mobilização estratégica de equipes para reduzir riscos de interrupções no sistema elétrico.
Entre as principais ações está o mapeamento prévio de pontos considerados críticos. A concessionária atualizou o cadastro de emissoras de televisão e dos locais que receberão grandes concentrações de público, como as tradicionais fanfests. Todos esses pontos passarão a ser monitorados em tempo real pelo Centro de Operações da companhia.
As informações foram integradas ao sistema de Business Intelligence (BI) da CPFL, permitindo que eventuais ocorrências sejam identificadas e tratadas com maior rapidez e precisão.
Além disso, a empresa acompanhará continuamente a curva de carga da rede antes, durante e após as partidas. A atenção será voltada principalmente aos horários de pico, como os intervalos dos jogos e os momentos posteriores ao apito final, quando há aumento simultâneo no uso de equipamentos elétricos e retomada das atividades comerciais e industriais.
Monitoramento climático e restrições a desligamentos
Para minimizar riscos provocados pelas condições meteorológicas, a CPFL contratará serviços especializados de monitoramento climático durante os dias dos jogos da Seleção Brasileira, da abertura e da final do torneio.
A política de desligamentos programados também será mais rigorosa. Segundo a concessionária, não serão autorizadas intervenções que possam impactar o fornecimento de energia nos períodos de maior demanda. Obras consideradas de baixo impacto poderão ocorrer apenas se forem concluídas com pelo menos quatro horas de antecedência ao início das partidas.
A operação segue as diretrizes do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que estabelece um protocolo especial de segurança para o sistema elétrico nacional entre duas horas antes e duas horas após cada jogo.
O planejamento contempla a partida de abertura da Copa, os três confrontos da Seleção Brasileira na fase de grupos, marcados para os dias 13, 19 e 24 de junho, além da final, prevista para 19 de julho. Caso o Brasil avance às fases eliminatórias, o esquema será automaticamente estendido.
Durante os períodos definidos pelo ONS, ficam proibidas intervenções que possam causar interrupções no fornecimento de energia em qualquer região do país. O acompanhamento constante das condições meteorológicas também integra o protocolo de segurança.