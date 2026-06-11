Além disso, a empresa acompanhará continuamente a curva de carga da rede antes, durante e após as partidas. A atenção será voltada principalmente aos horários de pico, como os intervalos dos jogos e os momentos posteriores ao apito final, quando há aumento simultâneo no uso de equipamentos elétricos e retomada das atividades comerciais e industriais.

Monitoramento climático e restrições a desligamentos

Para minimizar riscos provocados pelas condições meteorológicas, a CPFL contratará serviços especializados de monitoramento climático durante os dias dos jogos da Seleção Brasileira, da abertura e da final do torneio.

A política de desligamentos programados também será mais rigorosa. Segundo a concessionária, não serão autorizadas intervenções que possam impactar o fornecimento de energia nos períodos de maior demanda. Obras consideradas de baixo impacto poderão ocorrer apenas se forem concluídas com pelo menos quatro horas de antecedência ao início das partidas.