A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo poderá ser acompanhada em clima de festa junina em Piracicaba. Neste sábado (13), o jogo entre Brasil e Marrocos será transmitido ao vivo durante o Festival Junino de Piracicaba 2026, que acontece com entrada e estacionamento gratuitos no Engenho Central (Av. Maurice Allain, 454 - Vila Rezende).
A proposta é transformar o evento em um grande ponto de encontro para os torcedores, que poderão assistir à partida enquanto aproveitam as atrações típicas da festa. Além do futebol, o público encontrará música ao vivo, apresentações culturais e uma ampla praça de alimentação com pratos tradicionais das festividades juninas.
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A transmissão da partida começa às 19h e será realizada em três telões de LED Full HD. A iniciativa da Prefeitura de Piracicaba busca unir a emoção da Copa do Mundo ao ambiente festivo de um dos eventos mais aguardados do calendário cultural da cidade.
No sábado, dia do jogo, o Festival Junino acontece das 11h às 22h, permitindo que os visitantes aproveitem a programação ao longo de todo o dia. O evento começa na sexta-feira (12), das 18h às 22h, e segue no domingo (14), das 11h às 21h.
Festival oferece atrações para todos os públicos
Além da transmissão do jogo, a programação do sábado inclui apresentações de Chrigor, Farofaxé, Roda de Groove, Especial Forró de Terno e da tradicional Quadrilha Quadripira. O evento segue valorizando a cultura popular e reunindo atrações para diferentes faixas etárias.
A estrutura também conta com espaço para crianças, área pet e ambiente voltado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Na praça de alimentação, o público poderá encontrar desde canjica, arroz doce e quentão até hambúrguer artesanal, espetinhos, churros, doces caseiros e opções da culinária vegana.