A proposta é transformar o evento em um grande ponto de encontro para os torcedores, que poderão assistir à partida enquanto aproveitam as atrações típicas da festa. Além do futebol, o público encontrará música ao vivo, apresentações culturais e uma ampla praça de alimentação com pratos tradicionais das festividades juninas.

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo poderá ser acompanhada em clima de festa junina em Piracicaba. Neste sábado (13), o jogo entre Brasil e Marrocos será transmitido ao vivo durante o Festival Junino de Piracicaba 2026, que acontece com entrada e estacionamento gratuitos no Engenho Central (Av. Maurice Allain, 454 - Vila Rezende).

A transmissão da partida começa às 19h e será realizada em três telões de LED Full HD. A iniciativa da Prefeitura de Piracicaba busca unir a emoção da Copa do Mundo ao ambiente festivo de um dos eventos mais aguardados do calendário cultural da cidade.

No sábado, dia do jogo, o Festival Junino acontece das 11h às 22h, permitindo que os visitantes aproveitem a programação ao longo de todo o dia. O evento começa na sexta-feira (12), das 18h às 22h, e segue no domingo (14), das 11h às 21h.

Festival oferece atrações para todos os públicos

Além da transmissão do jogo, a programação do sábado inclui apresentações de Chrigor, Farofaxé, Roda de Groove, Especial Forró de Terno e da tradicional Quadrilha Quadripira. O evento segue valorizando a cultura popular e reunindo atrações para diferentes faixas etárias.