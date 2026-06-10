O Clube Recreativo dos Metalúrgicos também está em clima da Copa do Mundo e estará aberto no próximo final de semana para a troca de figurinhas. No local também terá venda de álbum e figurinhas, além de pipoca e algodão doce.
O encontro é aberto para sócios e não sócios e será sábado, dia 13, das 13h30 às 16h30 e domingo, dia 14, das 9h30 às 14h00.
Será uma grande oportunidade para completar o seu álbum, além de criar momentos de convivência e diversão.
Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região, Wagner da Silveira (Juca), entidade mantenedora do Clube que é referência em esporte, considerado o maior da região, na troca de figurinhas também há uma grande expectativa para os jogos
“A socialização também ensina valores importantes, como cooperação, respeito e negociação. Todos ganham quando há espírito de amizade e companheirismo, transformando a busca pelas figurinhas raras em uma experiência coletiva e divertida. Em tempos em que grande parte das interações acontece pelas telas, reunir amigos para trocar figurinhas resgata o contato pessoal e cria memórias especiais”.
A Copa do Mundo sempre foi uma celebração da união entre pessoas e culturas, e o álbum de figurinhas ajuda a manter viva essa tradição. O Clube Recreativo dos Metalúrgicos fica localizado na Av. Dois Córregos, 3.110 - Piracicaba/SP.