O Clube Recreativo dos Metalúrgicos também está em clima da Copa do Mundo e estará aberto no próximo final de semana para a troca de figurinhas. No local também terá venda de álbum e figurinhas, além de pipoca e algodão doce.

O encontro é aberto para sócios e não sócios e será sábado, dia 13, das 13h30 às 16h30 e domingo, dia 14, das 9h30 às 14h00.

Será uma grande oportunidade para completar o seu álbum, além de criar momentos de convivência e diversão.

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região, Wagner da Silveira (Juca), entidade mantenedora do Clube que é referência em esporte, considerado o maior da região, na troca de figurinhas também há uma grande expectativa para os jogos