Além do clima ameno, a cidade deve registrar episódios de chuva até a próxima segunda-feira (16). Embora haja momentos de sol entre muitas nuvens, os acumulados previstos podem variar de menos de 1 milímetro a quase 12 milímetros, dependendo do dia, mantendo o tempo instável em toda a região.

Os moradores de Piracicaba devem se preparar para temperaturas mais baixas e condições climáticas instáveis, De acordo com a previsão da Climatempo, os próximos dias serão de frio moderado, com termômetros variando entre 16°C e 21°C.

A tendência é de redução das precipitações a partir da próxima semana. No entanto, os modelos meteorológicos já indicam o retorno da chuva no fim de semana seguinte (20), acompanhado de temperaturas mais baixas típicas do inverno que se aproxima.

Chuva forte e ventos de até 100km/h atingem todo o Brasil

Grande parte do Brasil está sob alerta para chuvas intensas e ventos fortes entre esta quarta-feira (11) e quinta-feira (12). De acordo com as previsões meteorológicas, áreas das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul podem registrar rajadas que chegam a 100 km/h, elevando o risco de transtornos como alagamentos, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Os maiores volumes de precipitação são esperados em estados como Amazonas, Acre, Roraima, Amapá, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Norte concentra os maiores riscos