Os moradores de Piracicaba devem se preparar para temperaturas mais baixas e condições climáticas instáveis, De acordo com a previsão da Climatempo, os próximos dias serão de frio moderado, com termômetros variando entre 16°C e 21°C.
Além do clima ameno, a cidade deve registrar episódios de chuva até a próxima segunda-feira (16). Embora haja momentos de sol entre muitas nuvens, os acumulados previstos podem variar de menos de 1 milímetro a quase 12 milímetros, dependendo do dia, mantendo o tempo instável em toda a região.
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A tendência é de redução das precipitações a partir da próxima semana. No entanto, os modelos meteorológicos já indicam o retorno da chuva no fim de semana seguinte (20), acompanhado de temperaturas mais baixas típicas do inverno que se aproxima.
Chuva forte e ventos de até 100km/h atingem todo o Brasil
Grande parte do Brasil está sob alerta para chuvas intensas e ventos fortes entre esta quarta-feira (11) e quinta-feira (12). De acordo com as previsões meteorológicas, áreas das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul podem registrar rajadas que chegam a 100 km/h, elevando o risco de transtornos como alagamentos, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
Os maiores volumes de precipitação são esperados em estados como Amazonas, Acre, Roraima, Amapá, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Norte concentra os maiores riscos
A região Norte deve enfrentar as condições mais severas nos próximos dias. A previsão aponta acumulados entre 30 e 60 milímetros de chuva por hora, acompanhados de ventos que podem variar entre 60 e 100 km/h.
As áreas mais suscetíveis aos impactos do mau tempo incluem o Baixo Amazonas, o Centro Amazonense, o Norte e Sul de Roraima, além de regiões do Amapá e do interior do Amazonas.
Outras regiões também devem registrar instabilidades
Embora com menor intensidade, áreas do Sul, Nordeste e Centro-Oeste também podem ser atingidas por temporais isolados. Nesses locais, a expectativa é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora e ventos de até 60 km/h.
Há possibilidade de ocorrências pontuais de queda de galhos, danos em plantações, interrupções no fornecimento de energia e alagamentos. Em algumas localidades, não está descartada a ocorrência de granizo.
Orientações para evitar acidentes
Diante das condições previstas, especialistas recomendam atenção redobrada durante períodos de rajadas de vento.
Entre as orientações estão evitar abrigo sob árvores, manter distância de torres de transmissão e placas de publicidade, além de desligar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante tempestades mais intensas.
Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.