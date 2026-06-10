Mesmo após quase um mês da instalação dos novos semáforos ao longo da avenida Carlos Botelho, em Piracicaba, os equipamentos ainda não entraram em funcionamento. A situação tem gerado questionamentos entre motoristas que utilizam diariamente uma das principais vias da cidade e continuam enfrentando dificuldades para acessar e atravessar a avenida, especialmente nos horários de maior movimento.
Reportagem voltou ao local
A equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba/JP1 percorreu a Carlos Botelho durante a semana de 15 de maio, período em que os novos conjuntos semafóricos estavam sendo implantados em diversos cruzamentos da via. Na última terça-feira, 10 de junho, a reportagem voltou ao local e constatou que os equipamentos permaneciam desligados, sem qualquer operação de controle do tráfego.
Cruzamentos concentram grande fluxo
Os novos semáforos foram instalados em cruzamentos considerados estratégicos devido ao intenso fluxo de veículos. Entre os pontos contemplados estão as interseções com as ruas Barão de Piracicamirim, Doutor Alvim, Dona Eugênia, João Sampaio, Fernando Febeliano da Costa e Samuel Neves. Essas vias concentram grande movimentação de motoristas ao longo do dia e, em muitos momentos, o acesso à avenida exige paciência e atenção redobrada.
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Dificuldades continuam nos horários de pico
Enquanto os equipamentos não começam a operar, condutores relatam dificuldades para realizar conversões, cruzar a pista e ingressar na Carlos Botelho em horários de pico. O problema é ainda mais perceptível nos períodos da manhã e do fim da tarde, quando o volume de veículos aumenta significativamente e filas se formam nos cruzamentos.
A ausência dos semáforos em funcionamento também mantém situações de conflito entre veículos que tentam atravessar a avenida e aqueles que trafegam pela via principal, exigindo maior atenção dos motoristas e aumentando o tempo de espera em diversos pontos.
Expectativa por mais segurança
A expectativa é que a ativação dos semáforos contribua para melhorar a fluidez do trânsito e ampliar a segurança viária nos trechos contemplados. No entanto, até o momento, não há sinalização de funcionamento dos equipamentos observados pela reportagem durante a vistoria realizada nesta semana.
Considerada uma das avenidas mais movimentadas de Piracicaba, a Carlos Botelho é um importante corredor de ligação entre diferentes regiões da cidade. Por isso, a entrada em operação dos novos semáforos é aguardada por moradores, comerciantes e motoristas que circulam diariamente pelo local e esperam uma solução para os frequentes transtornos registrados nos cruzamentos.
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