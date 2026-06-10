Mesmo após quase um mês da instalação dos novos semáforos ao longo da avenida Carlos Botelho, em Piracicaba, os equipamentos ainda não entraram em funcionamento. A situação tem gerado questionamentos entre motoristas que utilizam diariamente uma das principais vias da cidade e continuam enfrentando dificuldades para acessar e atravessar a avenida, especialmente nos horários de maior movimento.

Reportagem voltou ao local

A equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba/JP1 percorreu a Carlos Botelho durante a semana de 15 de maio, período em que os novos conjuntos semafóricos estavam sendo implantados em diversos cruzamentos da via. Na última terça-feira, 10 de junho, a reportagem voltou ao local e constatou que os equipamentos permaneciam desligados, sem qualquer operação de controle do tráfego.

Cruzamentos concentram grande fluxo

Os novos semáforos foram instalados em cruzamentos considerados estratégicos devido ao intenso fluxo de veículos. Entre os pontos contemplados estão as interseções com as ruas Barão de Piracicamirim, Doutor Alvim, Dona Eugênia, João Sampaio, Fernando Febeliano da Costa e Samuel Neves. Essas vias concentram grande movimentação de motoristas ao longo do dia e, em muitos momentos, o acesso à avenida exige paciência e atenção redobrada.